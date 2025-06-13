Красное в белый горошек: Кайя Гербер показала простой и стильный образ
Супермодель Кайя Гербер снова подтвердила свой статус иконы стиля, появившись на улицах Нью-Йорка в эффектном, но при этом очень простом и универсальном образе.
Для прогулки 23-летняя Кайя выбрала идеальное летнее платье — легкое, струящееся, ярко-красное в белый горошек, с открытыми плечами и элегантным вырезом на запах. Такой фасон подчеркивает фигуру и придает образу романтичность, не перегружая его.
Кайя Гербер дополнила наряд белыми балетками и небольшой черной сумкой через плечо. Образ завершили свободные локоны и минималистичное украшение на шее. В таком наряде можно смело отправиться на свидание, встречу с подругами или вечернее мероприятие под открытым небом.
Главная прелесть этого образа в том, что он легко повторим. Платья в горошек в стиле ретро сейчас снова на пике популярности — их можно найти в масс-маркете, винтажных магазинах и у локальных брендов. Балетки, к слову, тоже переживают модный ренессанс: после волны массивной обуви мода возвращается к изящным и женственным формам.