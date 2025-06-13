Красное в белый горошек: Кайя Гербер показала простой и стильный образ

Главная прелесть этого образа в том, что он легко повторим. Платья в горошек в стиле ретро сейчас снова на пике популярности — их можно найти в масс-маркете, винтажных магазинах и у локальных брендов. Балетки, к слову, тоже переживают модный ренессанс: после волны массивной обуви мода возвращается к изящным и женственным формам.