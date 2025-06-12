Максим Галкин показал подросшую дочь Лизу - соцсети в восторге
Юморист, телеведущий и шоумен Максим Галкин продолжает делиться с подписчиками кадрами семейного отдыха.
На этот раз в его Instagram появилась новая фотография с дочерью Лизой — снятая у бассейна на фоне зелени и солнечного неба. Девочка в красном купальнике Chloé с распущенными светлыми волосами позирует рядом с отцом. Снимок сопровождается композицией Lyrical Cathedrals – "My Daughter, My Love", а в подписи Галкин трогательно назвал дочь "Моя Мона Лиза".
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Лиза — старшая из двойняшек, родившихся у Максима Галкина и Аллы Пугачевой в 2013 году. Девочка уже давно покоряет сердца поклонников пары. Публикация вызвала бурю восторженных комментариев в соцсетях: «Красивые родители — красивые дети», «Куколка, наша всеобщая любимица», «Лиза не просто красавица — в ней великолепная генетика», «Лиза выросла. Помню вашу солнечную голубоглазую малышку, а теперь — Мона Лиза», «Какая красивая, искренняя. Уже совсем взрослая».
Ранее Галкин выкладывал снимок и с сыном Гарри.
При этом Пугачевой на трогательных семейный кадрах не оказалось. Предположительно, семья сейчас находятся на Сейшельских островах. Поклонники предполагают, что она могла вовсе не отправляться в поездку - всем известно, что Алла Борисовна не любит авиаперелеты.