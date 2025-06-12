Максим Галкин показал подросшую дочь Лизу - соцсети в восторге

Лиза — старшая из двойняшек, родившихся у Максима Галкина и Аллы Пугачевой в 2013 году. Девочка уже давно покоряет сердца поклонников пары. Публикация вызвала бурю восторженных комментариев в соцсетях: «Красивые родители — красивые дети», «Куколка, наша всеобщая любимица», «Лиза не просто красавица — в ней великолепная генетика», «Лиза выросла. Помню вашу солнечную голубоглазую малышку, а теперь — Мона Лиза», «Какая красивая, искренняя. Уже совсем взрослая».