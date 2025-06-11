В день своего 60-летия Элизабет Херли снялась полностью обнаженной

«С днем рождения меня! Этот год был сумасшедшим: мой 30-й год работы в Estée Lauder Companies, мой 30-й год в качестве глобального посла кампании по борьбе с раком груди, 20-я годовщина Elizabethhurleybeach и... Я влюблена. Чувствую себя очень счастливой и благодарной за то, что у меня есть лучшие друзья и семья в мире. Фото сделано сегодня днем в моем праздничном наряде», — сообщила Херли.