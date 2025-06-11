Элизабет Херли.
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Сегодня 12:41
В день своего 60-летия Элизабет Херли снялась полностью обнаженной
Британская актриса и модель Элизабет Херли эффектно отметила знаменательную дату в своей жизни. В честь 60-летия звезда решилась на смелую фотосессию, продемонстрировав безупречную форму.
Юбилей стал поводом для откровенного образа — Элизабет Херли полностью обнажилась для съемки на фоне живописного пейзажа: зеленое поле, дикие цветы и мягкий естественный свет. При этом актриса позировала так, чтобы сохранить деликатность: ее поза позволяла прикрыть самые интимные части тела, оставляя пространство для воображения.
«С днем рождения меня! Этот год был сумасшедшим: мой 30-й год работы в Estée Lauder Companies, мой 30-й год в качестве глобального посла кампании по борьбе с раком груди, 20-я годовщина Elizabethhurleybeach и... Я влюблена. Чувствую себя очень счастливой и благодарной за то, что у меня есть лучшие друзья и семья в мире. Фото сделано сегодня днем в моем праздничном наряде», — сообщила Херли.