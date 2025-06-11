Ведущая мероприятий и модная журналистка Майя Силова-Улванга уже пять лет замужем за своим мужем-норвежцем, предпринимателем Рюне Улвангом.
Латвийские звезды
Сегодня 13:15
Майя Силова и ее норвежский муж женаты уже пять лет, но до сих пор не выучили язык друг друга
Ведущая мероприятий и модная журналистка Майя Силова-Улванга уже пять лет замужем за своим мужем норвежского происхождения, предпринимателем Рюне Улвангом, и с улыбкой признается, что в плане отношений эти пять лет были для нее прекрасными.
Как сообщает журнал Kas Jauns, даже спустя пять лет совместной жизни пара по-прежнему общается на английском языке. «Мне нравится, как звучит норвежский, а мужу приятно слушать, как я говорю по-латышски. На том и остановились — я не учу норвежский, а он — латышский. Но мы живем в Латвии, и с взаимопониманием у нас все отлично», — с улыбкой признается Майя Силова, добавляя, что эти пять лет были для нее красивыми и чудесными в плане отношений.
Майя Силова с супругом на мероприятии в Юрмале.