Деми Мур показала, как стильно одеться в прохладный летний день

Дополняют образ светло-голубые джинсы с высокой посадкой и широкими штанинами. Это — универсальный выбор в прохладную погоду: удобно, практично и в тренде. В качестве аксессуаров Мур выбрала стильные солнцезащитные очки с янтарными линзами и кремовую мини-сумку, идеально сочетающуюся с цветом жакета. Завершают лук заостренные бежевые туфли с металлическим блеском.