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Стиль и красота
Сегодня 12:45
Деми Мур показала, как стильно одеться в прохладный летний день
Американская актриса Деми Мур вновь доказала, что обладает безупречным вкусом, появившись на публике в образе, который идеально подойдет для прохладного летнего дня.
Для выхода Деми Мур выбрала белый удлиненный жакет с акцентными золотыми пуговицами в виде замков — элемент, который сразу притягивает взгляд и придает образу утонченность. Под жакетом — классическая белая рубашка с золотистыми пуговицами.
Деми Мур показала универсальный образ.
Дополняют образ светло-голубые джинсы с высокой посадкой и широкими штанинами. Это — универсальный выбор в прохладную погоду: удобно, практично и в тренде. В качестве аксессуаров Мур выбрала стильные солнцезащитные очки с янтарными линзами и кремовую мини-сумку, идеально сочетающуюся с цветом жакета. Завершают лук заостренные бежевые туфли с металлическим блеском.