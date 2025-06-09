22-летний Ромео Бекхэм закрутил роман с женщиной постарше

Однако общественность продолжает обсуждать возможную подоплеку разрыва: Ким ранее имела роман с братом Ромео — Бруклином Бекхэмом, что якобы вызывало напряжение в семье. Тем не менее, инсайдеры утверждают, что причины расставания Ромео и Ким не связаны с прошлым романом Тернбулл. Оба решили сосредоточиться на карьере, и в условиях насыщенного графика отношения сошли на нет.