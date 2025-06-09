22-летний Ромео Бекхэм закрутил роман с женщиной постарше
фото: Vida Press
Пока официальных комментариев от Ромео или Каролины не поступало.
Мировые звезды

22-летний Ромео Бекхэм закрутил роман с женщиной постарше

Отдел шоу-бизнеса

Otkrito.lv

После недавнего расставания с Ким Тернбулл, 22-летний Ромео Бекхэм, сын Виктории и Дэвида Бекхэмов, похоже, уже нашел повод для новых романтических слухов. Молодого человека заметили в Париже в компании 30-летней немецкой модели и инфлюенсера Каролины Даур.

Пара провела вечер в отеле Costes, где проходила закрытая вечеринка, после чего покинула мероприятие вместе на одном автомобиле. Затем они отправились в ночной клуб, где продолжили вечер на афтепати с друзьями. По словам очевидцев, Ромео и Каролина веселились до половины третьего ночи.

фото: Nassou.fr / BACKGRID/ Vida Press
Пара провела вечер в отеле Costes, где проходила закрытая вечеринка, после чего покинула мероприятие вместе на одном автомобиле.
Пара провела вечер в отеле Costes, где проходила закрытая вечеринка, после чего покинула мероприятие вместе на одном автомобиле.
фото: Nassou.fr / BACKGRID/ Vida Press
По словам очевидцев, Ромео и Каролина веселились до половины третьего ночи.
По словам очевидцев, Ромео и Каролина веселились до половины третьего ночи.

Ранее Ромео встречался с моделью Ким Тернбулл около семи месяцев. Отношения завершились около недели назад. По данным близких к семье источников, пара рассталась на хорошей ноте.

фото: Best Image / BACKGRID/ Vida Press
Ранее Ромео Бекхэм встречался с моделью Ким Тернбулл около семи месяцев.
Ранее Ромео Бекхэм встречался с моделью Ким Тернбулл около семи месяцев.

Однако общественность продолжает обсуждать возможную подоплеку разрыва: Ким ранее имела роман с братом Ромео — Бруклином Бекхэмом, что якобы вызывало напряжение в семье. Тем не менее, инсайдеры утверждают, что причины расставания Ромео и Ким не связаны с прошлым романом Тернбулл. Оба решили сосредоточиться на карьере, и в условиях насыщенного графика отношения сошли на нет.

фото: Mirrorpix / Vida Press
Маленький Ромео вместе с мамой Викторией Бекхэм в 2002 году.
Маленький Ромео вместе с мамой Викторией Бекхэм в 2002 году.

Пока официальных комментариев от Ромео или Каролины не поступало, но светская хроника уже вовсю обсуждает возможный роман.

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