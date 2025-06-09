22-летний Ромео Бекхэм закрутил роман с женщиной постарше
После недавнего расставания с Ким Тернбулл, 22-летний Ромео Бекхэм, сын Виктории и Дэвида Бекхэмов, похоже, уже нашел повод для новых романтических слухов. Молодого человека заметили в Париже в компании 30-летней немецкой модели и инфлюенсера Каролины Даур.
Пара провела вечер в отеле Costes, где проходила закрытая вечеринка, после чего покинула мероприятие вместе на одном автомобиле. Затем они отправились в ночной клуб, где продолжили вечер на афтепати с друзьями. По словам очевидцев, Ромео и Каролина веселились до половины третьего ночи.
Ранее Ромео встречался с моделью Ким Тернбулл около семи месяцев. Отношения завершились около недели назад. По данным близких к семье источников, пара рассталась на хорошей ноте.
Однако общественность продолжает обсуждать возможную подоплеку разрыва: Ким ранее имела роман с братом Ромео — Бруклином Бекхэмом, что якобы вызывало напряжение в семье. Тем не менее, инсайдеры утверждают, что причины расставания Ромео и Ким не связаны с прошлым романом Тернбулл. Оба решили сосредоточиться на карьере, и в условиях насыщенного графика отношения сошли на нет.
Пока официальных комментариев от Ромео или Каролины не поступало, но светская хроника уже вовсю обсуждает возможный роман.