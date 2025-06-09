Блеск жемчуга и утонченный стиль: 47-летняя Амаль Клуни затмила мужа на красной дорожке

Джордж Клуни сопровождал супругу в классическом черном смокинге с бабочкой — безупречно, но традиционно. И если раньше он уверенно удерживал статус самого харизматичного мужчины на красной дорожке, то в этот вечер актер, похоже, охотно уступил центр внимания своей жене.