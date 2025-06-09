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Блеск жемчуга и утонченный стиль: 47-летняя Амаль Клуни затмила мужа на красной дорожке
На 78-й ежегодной церемонии вручения театральной премии Tony Awards, которая состоялась в Нью-Йорке, одной из самых обсуждаемых пар на красной дорожке стали Джордж и Амаль Клуни.
Амаль Клуни появилась в ослепительном белом платье, украшенном множеством жемчужин, которое подчеркивало ее стройную фигуру и утонченный вкус. Наряд с открытыми плечами и струящейся отделкой выглядел по-настоящему роскошно, а идеально уложенные волны волос и лаконичные украшения завершали образ.
8 июня 2025 года Амаль и Джордж Клуни стали одной из самых ярких пар на красной дорожке 78-й ежегодной церемонии Tony Awards.
Джордж Клуни сопровождал супругу в классическом черном смокинге с бабочкой — безупречно, но традиционно. И если раньше он уверенно удерживал статус самого харизматичного мужчины на красной дорожке, то в этот вечер актер, похоже, охотно уступил центр внимания своей жене.
Смокинг против жемчуга: Амаль и Джордж Клуни на премии Tony.