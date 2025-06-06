Том Круз попал в Книгу рекордов Гиннеса благодаря горящему парашюту
Книга рекордов Гиннесса объявила, что Том Круз установил мировой рекорд, совершив наиболее захватывающий прыжок с парашютом на съемках фильма "Миссия: невыполнима. Финальная расплата".
Том Круз попал в Книгу рекордов Гиннеса благодаря трюку, который исполнил на съемках последнего фильма франшизы "Миссия невыполнима". "Восьмая, последняя на данный момент, часть франшизы "Миссия невыполнима — Финальная расплата" по-настоящему подняла планку. Захватывающие трюки Тома на съемках фильмах позволили ему вписать свое имя в Книгу рекордов Гиннесса за самое большое число прыжков с горящим парашютом, выполненных одним человеком", — сообщили представили Книги рекордов.
Речь идет о сцена, когда Итан Хант в исполнении Тома Круза достает парашют из поврежденного биплана и выпрыгивает наружу. Но его основной парашют загорается. Поэтому Хант срезает его и в последнюю секунду раскрывает запасной.
В этом трюке нет компьютерных спецэффектов, в действительности актер выпрыгивал из вертолета с высоты более двух километров в Дракенсберге, Южная Африка, с основным парашютом, пропитанным горючим, который затем поджигался. Самое впечатляющее, что он выполнил этот чрезвычайно опасный трюк 16 раз.
"За свою впечатляюще долгую и последовательную карьеру он зарекомендовал себя как самый влиятельный актер Голливуда и самая привлекательная звезда, и он по-прежнему остается актером, у которого в активе больше всего фильмов, собирающих более 100 миллионов долларов, и самым успешным героем боевиков", - прокомментировал Крейг Глендей, главный редактор Книги рекордов Гиннесс.
К счастью, во время съемок обошлось без непредвиденных ситуаций. Режиссер Кристофер МакКуори рассказал, что именно Том чаще всего является инициатором съемок опасных сцен. "Меня часто спрашивают, бывает ли так, что Том предлагает что-либо, а я ему отказываю. Нет, такого не бывает. Часто ли я сожалею о том, что сам предложил что-то Тому? Да, постоянно", — делился кинодеятель.