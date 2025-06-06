Том Круз попал в Книгу рекордов Гиннеса благодаря горящему парашюту

К счастью, во время съемок обошлось без непредвиденных ситуаций. Режиссер Кристофер МакКуори рассказал, что именно Том чаще всего является инициатором съемок опасных сцен. "Меня часто спрашивают, бывает ли так, что Том предлагает что-либо, а я ему отказываю. Нет, такого не бывает. Часто ли я сожалею о том, что сам предложил что-то Тому? Да, постоянно", — делился кинодеятель.