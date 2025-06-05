Киркоров почти месяц лежит в больнице. Врачи прогнозов не дают

"В мае Филипп почувствовал себя плохо: на фоне ожога, полученного на концерте в Петербурге, у него воспалился локоть. Поскольку у Филиппа сахарный диабет, возникли осложнения. Все заживает медленнее, чем мы думали. Врачи пока осторожны с прогнозами, не говорят, сколько времени займет лечение", — сообщила пиар-директор Киркорова Екатерина Успенская.