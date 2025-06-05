Киркоров почти месяц лежит в больнице. Врачи прогнозов не дают
Филипп Киркоров уже почти месяц не появляется на публике и не выходит на связь с поклонниками. Артист отменил съемки, приостановил выступления и даже отложил семейный отпуск.
Как сообщают росСМИ, причиной затянувшейся паузы стал инцидент, произошедший в конце апреля после концерта в Санкт-Петербурге - Филипп Киркоров получил сильный ожог и попал в больницу. На фоне этого у певца развилось воспаление, осложненное хроническим заболеванием. Врачи продолжают наблюдение, не называя точных сроков восстановления.
"В мае Филипп почувствовал себя плохо: на фоне ожога, полученного на концерте в Петербурге, у него воспалился локоть. Поскольку у Филиппа сахарный диабет, возникли осложнения. Все заживает медленнее, чем мы думали. Врачи пока осторожны с прогнозами, не говорят, сколько времени займет лечение", — сообщила пиар-директор Киркорова Екатерина Успенская.
Многих смущает, что Филипп не выходит на связь с фанатами, хотя ранее он регулярно публиковал контент в социальных сетях. Лишь пару раз легенда российской поп-музыки поздравлял друзей и коллег с днем рождения, а также вспоминал любимого папу Бедроса Киркорова, скончавшегося весной 2025 года.