Был вовсе не одинок: в колонии Михаил Ефремов жил с актрисой Дарьей Белоусовой

Перед смертельной аварией, которая произошла в 2020-м, актер в течение года жил на два дома. Любовницу Ефремова заметили на месте ДТП через несколько минут после инцидента. «Мне позвонила актриса Дарья Белоусова, которая рассказала, что с Михаилом Олеговичем большая беда, и я срочно приехал», – рассказал Иван Стебунов. После происшествия артист скрывался в квартире, которую его коллега по «Современнику» снимала недалеко от театра в районе Чистых прудов. Ефремова забирали на допрос из этого элитного дома в Казарменном переулке.