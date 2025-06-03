Был вовсе не одинок: в колонии Михаил Ефремов жил с актрисой Дарьей Белоусовой
Почти два месяцев назад Михаил Ефремов освободился из тюрьмы. Стало известно, что в заключении у 61-летнего артиста, который до сих пор женат на Софье Кругликовой, был роман с 41-летней коллегой Дарьей Белоусовой. Пара даже жила вместе несколько дней в колонии.
За несколько месяцев до освобождения Михаила Ефремова актриса театра «Современник» Дарья Белоусова. приехала в колонию, чтобы пожить с ним, сообщают росСМИ. Женщина трое суток провела с Ефремовым в спецблоке — комнате для встреч с кроватью, душем, кухней и телевизором.
«Все проводилось секретно, но "спецоперация" пошла не по плану, когда под занавес трехдневного свидания расчувствовавшиеся и потерявшие бдительность Дарья и Михаил стали общаться с соседями из других комнат, рассуждать о бренности бытия, а одному из них даже оставили "парный автограф" на долгую память», — отметил Telegram-канал SHOT.
41-летняя Дарья является дочерью актера «Ленкома» Владимира Белоусова. Восемь лет она была замужем за родным братом Чулпан Хаматовой Шамилем, который тоже играл в «Современнике». Супруги развелись в 2018 году. После этого актриса фильма «Глянец» и сериала «Любовницы» сблизилась с Ефремовым. Он оказывал ей покровительство в работе.
Перед смертельной аварией, которая произошла в 2020-м, актер в течение года жил на два дома. Любовницу Ефремова заметили на месте ДТП через несколько минут после инцидента. «Мне позвонила актриса Дарья Белоусова, которая рассказала, что с Михаилом Олеговичем большая беда, и я срочно приехал», – рассказал Иван Стебунов. После происшествия артист скрывался в квартире, которую его коллега по «Современнику» снимала недалеко от театра в районе Чистых прудов. Ефремова забирали на допрос из этого элитного дома в Казарменном переулке.
Напомним, в начале июня 2020 года Михаил Ефремов, будучи в нетрезвом состоянии, спровоцировал смертельное ДТП, жертвой которого стал курьер Сергей Захаров. Изначально актера приговорили к 7,5 годам заключения, но он все же вышел по УДО по состоянию здоровья 9 апреля 2025 года. Недавно стало известно, что он подписал контракт на 13 млн рублей и готовится к съемкам в фильме.