Вышедший из колонии Михаил Ефремов возвращается к съемкам: сумма нового контракта впечатляет
Актер Михаил Ефремов, недавно вышедший из колонии, готовится к возвращению в кино. По данным издания Mash, он уже подписал контракт на главную роль в новом фильме. Сумма контракта впечатляет - 13 миллионов рублей (145 630 евро).
Переговоры о возвращении Ефремова в кино прошли успешно. Актер уже получил депозит в размере 3,5–4 миллионов рублей (около 45 000 евро). Съемки начнутся в конце августа в Москве и завершатся в Беларуси.
Сейчас Михаил Ефремов сосредоточен на восстановлении после освобождения. Близкие отмечают, что актер планирует уделить внимание своему здоровью и физической форме. Подготовка к возвращению на съемочную площадку требует времени и сил, поэтому Ефремов будет активно работать над собой в ближайшие месяцы.
«Если у него будет хорошо со здоровьем, я хочу его попробовать на одну из ролей. Это большой проект, мы будем делать пробы, есть пул актеров, которых я хотел бы видеть, но пока некорректно говорить их фамилии», — отметил Герман-младший.
Режиссер считает, что актер уже наказан за чудовищные события и нуждается в сочувствии. «Я знаю Мишу, он свою боль, свой страх и скорбь, наверное, искупил. Нельзя садиться пьяным за рулем. Он ошибся, отнял человеческую жизнь. Но раз человек вышел, надо его поддерживать, биться за него и протягивать руку, а не отталкивать. Мы все ходим под Богом. В России от сумы и тюрьмы не зарекаются», — сказал Герман-младший.