Вышедший из колонии Михаил Ефремов возвращается к съемкам: сумма нового контракта впечатляет

Режиссер считает, что актер уже наказан за чудовищные события и нуждается в сочувствии. «Я знаю Мишу, он свою боль, свой страх и скорбь, наверное, искупил. Нельзя садиться пьяным за рулем. Он ошибся, отнял человеческую жизнь. Но раз человек вышел, надо его поддерживать, биться за него и протягивать руку, а не отталкивать. Мы все ходим под Богом. В России от сумы и тюрьмы не зарекаются», — сказал Герман-младший.