"Если у него будет хорошо со здоровьем": Михаилу Ефремову предложили первую после заключения роль в кино
Российский 48-летний режиссер Алексей Герман-младший решил поддержать Михаила Ефремова после выхода из тюрьмы и предложил сыграть в его фильме.
Михаил Ефремов в июне 2020 года стал виновником ДТП, в котором погиб водитель Сергей Захаров. Ефремов на момент аварии находился под воздействием алкоголя и наркотиков. 9 апреля 2025 года он вышел на свободу по УДО после того, как отбыл большую часть срока. Алексей Герман-младший считает, что у Ефремова есть все шансы возродить карьеру.
Сейчас режиссер работает над масштабным историческим проектом, посвященном его режиссеру Сергею Эйзенштейну. Он готов пригласить в ленту Ефремова, сообщает TgeVoiceMag.
«Если у него будет хорошо со здоровьем, я хочу его попробовать на одну из ролей. Это большой проект, мы будем делать пробы, есть пул актеров, которых я хотел бы видеть, но пока некорректно говорить их фамилии», — отметил Герман-младший.
Режиссер считает, что актер уже наказан за чудовищные события и нуждается в сочувствии. «Я знаю Мишу, он свою боль, свой страх и скорбь, наверное, искупил. Нельзя садиться пьяным за рулем. Он ошибся, отнял человеческую жизнь. Но раз человек вышел, надо его поддерживать, биться за него и протягивать руку, а не отталкивать. Мы все ходим под Богом. В России от сумы и тюрьмы не зарекаются», — сказал Геман-младший.