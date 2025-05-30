Средство для особо нечистоплотных? Американская актриса Сидни Суини продает мыло с добавлением грязной воды из своей ванны
Еще несколько лет назад в соцсетях появлялись инфлюенсерши, предлагавшие купить их использованную воду после ванны по "выгодной цене". Теперь этот "продукт" получил усовершенствованную версию.
Американская актриса Сидни Суини сотрудничает с мыловаренным брендом Dr. Squatch и представляет новую серию мыла, концепт которой может кого-то восхитить, а кого-то — смутить. Как сообщила звезда сериала Euphoria в своем Instagram, мыло под названием Sydney’s Bathwater Bliss («Блаженство ванны Сидни») поступит в продажу уже в следующем месяце. По данным CNN, в его составе действительно содержится использованная вода из ванны всемирно известной актрисы.
«Представляем Sydney’s Bathwater Bliss! Настоящее, ограниченное издание мыла, сделанное из моей настоящей воды из ванны», — опубликованном как на странице в Instagram Суини, так и на аккаунте бренда Dr. Squatch.
Бренд также проводит розыгрыш, в котором планируют выбрать 100 победителей, получивших мыло бесплатно — при условии, что участникам исполнилось 18 лет. В рекламе говорится, что мыло — это «идеальное сочетание двух лучших мест на планете: природы и ванны Сидни Суини. Почувствуйте покой природы с освежающими нотами сосны, ели, мха и каплями воды из ванны Сидни».
Sydney’s Bathwater Bliss поступит в продажу с 6 июня по «дружелюбной для кошелька цене» — восемь долларов.