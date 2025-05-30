Средство для особо нечистоплотных? Американская актриса Сидни Суини продает мыло с добавлением грязной воды из своей ванны

Американская актриса Сидни Суини сотрудничает с мыловаренным брендом Dr. Squatch и представляет новую серию мыла, концепт которой может кого-то восхитить, а кого-то — смутить. Как сообщила звезда сериала Euphoria в своем Instagram, мыло под названием Sydney’s Bathwater Bliss («Блаженство ванны Сидни») поступит в продажу уже в следующем месяце. По данным CNN, в его составе действительно содержится использованная вода из ванны всемирно известной актрисы.