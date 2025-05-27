Популярный турецкий актер из сериала "Великолепный век" получил тюремный срок

Турецкий актер Халит Эргенч, известный по роли султана Сулеймана в сериале «Великолепный век», был приговорен к 1 году, 10 месяцам и 15 дням тюремного заключения. Суд Стамбула признал его виновным в даче ложных показаний во время расследования протестов в парке Гези в 2013 году. Как установило следствие, актер заявил, что не знаком с обвиняемыми по делу о протестах. Однако выяснилось, что между обвиняемым и Эргенчем было обнаружено 12 сообщений, при этом их контакты были особенно интенсивными в период протестов в парке Гези. Сам актер свою вину не признал. Изначально прокурор требовал для актера 2 года и 3 месяца заключения, но суд учел отсутствие судимостей в прошлом и смягчил наказание. Эргенч имеет право обжаловать приговор.