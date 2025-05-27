Популярный турецкий актер из сериала "Великолепный век" получил тюремный срок
фото: кадр из сериала "Великолепный век"
Халит Эргенч в роли султана Сулеймана в популярном сериале "Великолепный век".
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Популярный турецкий актер из сериала "Великолепный век" получил тюремный срок

Отдел шоу-бизнеса

Otkrito.lv

Турецкий актер Халит Эргенч, сыгравший роль султана Сулеймана в популярном сериале "Великолепный век", приговорен к тюремному сроку.

Турецкий актер Халит Эргенч, известный по роли султана Сулеймана в сериале «Великолепный век», был приговорен к 1 году, 10 месяцам и 15 дням тюремного заключения. Суд Стамбула признал его виновным в даче ложных показаний во время расследования протестов в парке Гези в 2013 году. Как установило следствие, актер заявил, что не знаком с обвиняемыми по делу о протестах. Однако выяснилось, что между обвиняемым и Эргенчем было обнаружено 12 сообщений, при этом их контакты были особенно интенсивными в период протестов в парке Гези. Сам актер свою вину не признал. Изначально прокурор требовал для актера 2 года и 3 месяца заключения, но суд учел отсутствие судимостей в прошлом и смягчил наказание. Эргенч имеет право обжаловать приговор.

фото: REUTERS/SCANPIX
Халит Эргенч свою вину не признал.
Халит Эргенч свою вину не признал.

Судебный процесс привлек большое внимание общественности, поскольку актер остается одной из самых узнаваемых фигур турецкого кинематографа. Поклонники надеются, что апелляция поможет смягчить наказание.

В 2013 году в Стамбуле прошли акции протеста, вызванные решением властей вырубить парк Гези в районе Таксим для строительства торгового комплекса. Тогда протесты привели к волне выступлений против действий премьер-министра Тайипа Эрдогана, жертвами беспорядков стали пять человек.

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