Наталья Водянова появилась на мероприятии вместе с 23-летним сыном Лукасом - всех привлекла необычная прическа парня
Супермодель Наталья Водянова появилась на светском мероприятии фонда Valentino в Риме вместе со своим 23-летним сыном Лукасом. Лукас – сын Натальи от ее бывшего мужа, Джастина Портмана.
Мать и сын привлекли внимание фотографов, когда выходили из черного внедорожника, подъехавшего к месту проведения выставки. Наталья Водянова выбрала для выхода эффектное вечернее платье от Valentino. Красное платье с черными деталями подчеркивало ее фигуру, дополняя образ элегантной накидкой.
Лукас надел синий брючный костюм, белую рубашку и галстук. Особое внимание привлекла его прическа: длинные светлые волосы он собрал заколкой-"крабиком".
Лукас Портман вырос в окружении искусства и моды: его отец известен как художник и коллекционер, а мать – как одна из самых успешных моделей в мире. Лукас получил образование в Великобритании, обучаясь в престижных школах, и благодаря этому освоил не только языки, но и культуру общения в светском обществе. Известно, что Лукас интересуется искусством, модой и музыкой. Он старается развиваться в этих сферах, но делает это без лишней публичности. Молодой человек не ведет активную деятельность в социальных сетях.
У Лукаса есть три брата и сестра: Виктор, Нева, Максим и Роман. Несмотря на знаменитое происхождение, он предпочитает оставаться в тени и вести закрытый образ жизни. Парень редко появляется на публике.