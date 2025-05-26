Наталья Водянова появилась на мероприятии вместе с 23-летним сыном Лукасом - всех привлекла необычная прическа парня

Лукас Портман вырос в окружении искусства и моды: его отец известен как художник и коллекционер, а мать – как одна из самых успешных моделей в мире. Лукас получил образование в Великобритании, обучаясь в престижных школах, и благодаря этому освоил не только языки, но и культуру общения в светском обществе. Известно, что Лукас интересуется искусством, модой и музыкой. Он старается развиваться в этих сферах, но делает это без лишней публичности. Молодой человек не ведет активную деятельность в социальных сетях.