Филипп Киркоров хочет перезахоронить свою мать.
Российские звезды
Вчера 13:22
Филипп Киркоров решил перевезти прах умершей матери в Москву
Филипп Киркоров сообщил, что собирается перезахоронить прах своей матери Виктории Лихачевой. Сейчас он оформляет документы, чтобы перевезти урну из Софии в Москву.
Филипп Киркоров принял решение перезахоронить прах своей матери Виктории Лихачевой на Троекуровское кладбище в Москве рядом с отцом, Бедросом Киркоровым, который скончался 18 марта 2025 года. В настоящее время певец занимается оформлением необходимых документов для переноса останков из Софии, где его мать была похоронена в 1994 году после смерти от онкологического заболевания .
Мать певца скончалась в 1994 году — в день, когда ему исполнилось 27 лет. Тогда прах Виктории захоронили в Болгарии рядом с родственниками. По словам Киркорова, теперь он хочет, чтобы родители были рядом. «Я занимаюсь документами, потому что хотел бы, чтобы мама была с папой», — сказал Филипп Киркоров.
Филипп Киркоров на концерте вместе с отцом Бедросом.