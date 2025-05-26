Филипп Киркоров решил перевезти прах умершей матери в Москву

Мать певца скончалась в 1994 году — в день, когда ему исполнилось 27 лет. Тогда прах Виктории захоронили в Болгарии рядом с родственниками. По словам Киркорова, теперь он хочет, чтобы родители были рядом. «Я занимаюсь документами, потому что хотел бы, чтобы мама была с папой», — сказал Филипп Киркоров.