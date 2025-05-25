Легендарная латвийская группа Rebel возвращается без Лолы. "Меня никто не приглашал..." - жалуется она
На латвийскую рок-сцену вновь возвращается группа Rebel - к одному из ее основателей Игорю Новикову присоединилась новая певица Сабине Березина. В разговоре с журналом Kas Jauns бывшая солистка группы Лолита Новикова заявила — такие перемены с ней не обсуждались и не согласовывались.
Группа Rebel, основанная в 1991 году, распалась в начале 2000-х. В прошлом году весной Новиков в интервью Kas Jauns признал, что коллектив прекратил существование из-за усталости участников друг от друга. Некоторое время он еще пытался найти новых музыкантов для возрождения Rebel, но так и не смог собрать состав, который бы играл разнообразную музыку — рок-н-ролл, блюз и соул.
Теперь группа объявила о выходе новой песни, и в ней к Rebel присоединилась певица Сабине Березина. Поскольку в памяти поклонников неотъемлемой частью группы остается яркая вокалистка Лолита Новикова, журнал Kas Jauns обратился к живущей в Швейцарии Лоле с просьбой прокомментировать новости.
"Этот новый проект, созданный Игорем Лингой в сотрудничестве с Игорем Новиковым, нельзя называть группой Rebel", — категорично заявила Лолита, подчеркнув, что проекту следовало бы дать другое название. Она предложила несколько вариантов: Igors Novikovs & Sabīne Berezina или Leģendārais Igors Novikovs & solisti. Певица также подчеркнула, что Rebel не может существовать и по другой причине — многие музыканты из основного состава группы уже умерли: в числе ушедших — басисты Александр Черникс и Александр Сирцов, клавишник Игорь Носков. "Меня никто не приглашал и не обращался ко мне с предложением участвовать в восстановленном проекте", — добавила Лолита Новикова.