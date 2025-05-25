Легендарная латвийская группа Rebel возвращается без Лолы. "Меня никто не приглашал..." - жалуется она

"Этот новый проект, созданный Игорем Лингой в сотрудничестве с Игорем Новиковым, нельзя называть группой Rebel", — категорично заявила Лолита, подчеркнув, что проекту следовало бы дать другое название. Она предложила несколько вариантов: Igors Novikovs & Sabīne Berezina или Leģendārais Igors Novikovs & solisti. Певица также подчеркнула, что Rebel не может существовать и по другой причине — многие музыканты из основного состава группы уже умерли: в числе ушедших — басисты Александр Черникс и Александр Сирцов, клавишник Игорь Носков. "Меня никто не приглашал и не обращался ко мне с предложением участвовать в восстановленном проекте", — добавила Лолита Новикова.