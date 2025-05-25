Вера Брежнева на премьере фильма «La Venue de L'avenir (Colours of Time)» во время 78-го Каннского кинофестиваля, Канны, Франция, 22 мая 2025 года.
Стиль и красота
25 мая 2025 г., 13:45
Вера Брежнева появилась на Каннском фестивале - певица выбрала платье не по размеру?
43-летняя певица Вера Брежнева появилась на Каннском кинофестивале. Она выбрала сверкающее платье с пайетками, которое подчеркнуло ее фигуру, но могло показаться слегка тесноватым.
На Каннском кинофестивале Вера Брежнева привлекла внимание гостей и фотографов своим выбором наряда. Певица появилась на красной дорожке в эффектном платье, расшитом синими, зелеными и золотистыми пайетками, которое переливалось на свету, создавая игру оттенков. Платье подчеркнуло фигуру артистки, но при ближайшем рассмотрении могло показаться, что верх наряда слегка тесноват. По некоторым кадрам казалось, что Брежневой немного некомфортно!
Вера дополнила образ изысканным ожерельем с подвеской и кольцами, а ее длинные светлые волосы были уложены в свободную прическу.
А не мало ли платье?
Вера Брежнева вела себя непринужденно и широко улыбалась!