Вера Брежнева появилась на Каннском фестивале - певица выбрала платье не по размеру?

На Каннском кинофестивале Вера Брежнева привлекла внимание гостей и фотографов своим выбором наряда. Певица появилась на красной дорожке в эффектном платье, расшитом синими, зелеными и золотистыми пайетками, которое переливалось на свету, создавая игру оттенков. Платье подчеркнуло фигуру артистки, но при ближайшем рассмотрении могло показаться, что верх наряда слегка тесноват. По некоторым кадрам казалось, что Брежневой немного некомфортно!