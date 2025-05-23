Так сейчас выглядит Брэд Питт.
Мировые звезды
Сегодня 15:02
Брэда Питта сняли папарацци за рулем машины - он стал практически лысым
Папарацци запечатлели Брэда Питта в Лос-Анджелесе с неожиданно обновленным внешним видом. 61-летний актер вновь обратился к своему стилю из конца 90-х — он обрил волосы почти под ноль и сделал аккуратную бородку.
Это преображение стало резким контрастом с прежним обликом актера: еще недавно Брэд Питт носил удлиненные растрепанные волосы и густую седую бороду, затем у него была прическа с волосами средней длины.
Актера сняли папарацци в Лос-Анджелесе.
Питт не впервые кардинально меняет внешний вид — он давно известен своей любовью к модным экспериментам и тонкой стилистической настройке под свою партнершу. Так, в период отношений с Гвинет Пэлтроу, Дженнифер Энистон и Анджелиной Джоли его образ менялся от светлых локонов до мелирования и темных тонов.
Так выглядел Брэд Питт в период отношений с Анджелиной Джоли.
Брэд Питт в 1990 году.
Сейчас актер встречается с Инес де Рамон. Однако, по информации Daily Mail, новый имидж Питта — это не подражание возлюбленной, а отражение внутренней гармонии: Брэд уверенно формирует собственный стиль, не оглядываясь на чужие ожидания.
Сейчас актер встречается с Инес де Рамон.