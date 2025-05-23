Брэда Питта сняли папарацци за рулем машины - он стал практически лысым

Питт не впервые кардинально меняет внешний вид — он давно известен своей любовью к модным экспериментам и тонкой стилистической настройке под свою партнершу. Так, в период отношений с Гвинет Пэлтроу, Дженнифер Энистон и Анджелиной Джоли его образ менялся от светлых локонов до мелирования и темных тонов.