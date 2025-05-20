Кончита Вурст о победителе "Евровидения": "Ты - икона!"
Кончита Вурст, победительница конкурса "Евровидение-2014", поздравила нынешнего триумфатора — представителя Австрии Йоханнеса Пича, выступающего под псевдонимом JJ, с победой, которая вернула трофей в Австрию спустя 11 лет.
После победы JJ на конкурсе австрийский поп-певец Томас Нойвирт, более известный под женским альтер эго Кончита Вурст, выразил восторг в социальных сетях: "Мы победили. Йоханнес Пич, ты — настоящая икона!" — написал он, радуясь тому, что следующий конкурс вновь пройдет в Австрии.
На пресс-конференции сразу после финала JJ пошутил, что хотел бы, чтобы "Евровидение" прошло в Вене, где живет его возлюбленный. Он также заявил, что хотел бы вести следующий конкурс вместе с Кончитой Вурст. Исполнитель признался, что принадлежит к квир-сообществу, став третьим подряд победителем "Евровидения", идентифицирующим себя как LGBTQ+ персона. На пресс-конференции он отметил: "Я невероятно рад, что "Евровидение" — это платформа принятия и равенства для каждого. Я горжусь тем, что представляю это замечательное сообщество. Любовь сильна, и мы продолжаем бороться за свои права", — сказал JJ, не скрывая эмоций.
На конкурсе контратенор исполнил песню "Wasted Love" — о своем личном опыте несчастной, безответной любви. Во время выступления он сидел на стилизованном корабле, окруженный предметами, которые, как он отметил, взял из дома: фотографии, одеяло, постельное белье, книги, коробки — все как символ побега из токсичных отношений.
Австрия победила на "Евровидении" впервые за 11 лет, и JJ стал третьим представителем страны, которому удалось завоевать главный приз.
Конкурс в этом году проходил в швейцарском городе Базель. Представительницы Латвии — группа Tautumeitas с песней "Bur man laimi" — заняли 13-е место.