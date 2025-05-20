Кончита Вурст о победителе "Евровидения": "Ты - икона!"

На пресс-конференции сразу после финала JJ пошутил, что хотел бы, чтобы "Евровидение" прошло в Вене, где живет его возлюбленный. Он также заявил, что хотел бы вести следующий конкурс вместе с Кончитой Вурст. Исполнитель признался, что принадлежит к квир-сообществу, став третьим подряд победителем "Евровидения", идентифицирующим себя как LGBTQ+ персона. На пресс-конференции он отметил: "Я невероятно рад, что "Евровидение" — это платформа принятия и равенства для каждого. Я горжусь тем, что представляю это замечательное сообщество. Любовь сильна, и мы продолжаем бороться за свои права", — сказал JJ, не скрывая эмоций.