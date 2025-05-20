ФОТО: беременная в третий раз Рианна вышла в свет в обтягивающем наряде
Певица Рианна вновь оказалась в центре внимания, появившись на красной дорожке Каннского кинофестиваля в сопровождении A$AP Rocky. Звезда сияла в небесно-голубом платье, подчеркивающем ее беременность.
37-летняя Рианна неожиданно появилась на премьере нового фильма Спайка Ли "Рай и ад" (Highest 2 Lowest), которая состоялась во внеконкурсной программе Каннского кинофестиваля. В фильме снялся ее бойфренд A$AP Rocky.
Пара с удовольствием позировала фотографам: A$AP Rocky обнимал Рианну и держал ее за живот, демонстрируя свою поддержку.
Образ певицы сразу же стал предметом обсуждений в соцсетях и модных изданиях. На Рианне было длинное струящееся платье насыщенного голубого оттенка, которое подчеркивало ее фигуру и растущий живот. Наряд выполнен из легкой, воздушной ткани, обтекающей тело, создавая ощущение текучести и свободы движения.
Рианна сообщила о третьей беременности во время бала Met Gala, который состоялся 5 мая в Нью-Йорке. У нее и A$AP Rocky уже подрастают двое сыновей: старшему — три года, младшему — один. Пол третьего ребенка звездная пара пока не раскрывает.