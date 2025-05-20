ФОТО: беременная в третий раз Рианна вышла в свет в обтягивающем наряде

Рианна сообщила о третьей беременности во время бала Met Gala, который состоялся 5 мая в Нью-Йорке. У нее и A$AP Rocky уже подрастают двое сыновей: старшему — три года, младшему — один. Пол третьего ребенка звездная пара пока не раскрывает.