Tautumeitas не скрывают гордости: впервые в финале "Евровидения" прозвучит песня на латышском языке
Латвийская группа Tautumeitas с песней "Bur man laimi" в четверг в Базеле, Швейцария, прошла в финал песенного конкурса "Евровидение". Сами исполнительницы не скрывали радости от достигнутого и подчеркнули интересный факт о песне, которая обеспечила Латвии место в финале.
"Решающий момент и величайшее счастье! Спасибо, спасибо, спасибо за вашу поддержку и веру", — написали Tautumeitas в соцсетях после выхода в финал.
Группа призналась, что в глубине души надеялась на успех: "Мы глубоко в душе надеялись попасть в финал, но чем больше называли участников, тем больше мы волновались. Мы очень счастливы и гордимся собой", — сказали девушки.
Они также подчеркнули, что это первый раз в истории "Евровидения", когда в финал проходит песня на латышском языке.
Из второго полуфинала в финал также прошли: Литва, Израиль, Армения, Дания, Австрия, Люксембург, Финляндия, Мальта и Греция. В финал не смогли попасть Австралия, Черногория, Ирландия, Грузия, Чехия и Сербия.
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