"Он не узнал меня, хотя мы знакомы много лет!" Поведение Джо Байдена шокировало Джорджа Клуни

Согласно книге, когда Клуни подошел поприветствовать Байдена, президент не сразу понял, кто перед ним. Помощник был вынужден напомнить ему, что это Джордж Клуни, после чего Байден, наконец, узнал его и поприветствовал. Этот эпизод выглядел неловко, особенно учитывая, что Клуни был организатором мероприятия. "Клуни был глубоко потрясен. Президент его не узнал – человека, которого он знал много лет. Клуни уже раньше выражал обеспокоенность состоянием здоровья Байдена: один из сотрудников Белого дома несколько месяцев назад сказал ему, что они работают над тем, чтобы президент делал более уверенные шаги при ходьбе. Но, очевидно, проблема была куда серьезнее. Это было гораздо более тревожным сигналом".