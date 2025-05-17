"Он не узнал меня, хотя мы знакомы много лет!" Поведение Джо Байдена шокировало Джорджа Клуни
Актер Джордж Клуни рассказал, что был "потрясен до глубины души" после неловкой встречи с бывшим президентом США Джо Байденом на благотворительном мероприятии 2024 года с участием звезд.
В книге "Первородный грех" журналистов Джейка Таппера и Алекса Томпсона описываются различные эпизоды, свидетельствующие о снижении когнитивных способностей Джо Байдена во время его предвыборной кампании 2024 года. Один из наиболее обсуждаемых моментов произошел на благотворительном вечере в Лос-Анджелесе, организованном Джорджем Клуни.
Согласно книге, когда Клуни подошел поприветствовать Байдена, президент не сразу понял, кто перед ним. Помощник был вынужден напомнить ему, что это Джордж Клуни, после чего Байден, наконец, узнал его и поприветствовал. Этот эпизод выглядел неловко, особенно учитывая, что Клуни был организатором мероприятия. "Клуни был глубоко потрясен. Президент его не узнал – человека, которого он знал много лет. Клуни уже раньше выражал обеспокоенность состоянием здоровья Байдена: один из сотрудников Белого дома несколько месяцев назад сказал ему, что они работают над тем, чтобы президент делал более уверенные шаги при ходьбе. Но, очевидно, проблема была куда серьезнее. Это было гораздо более тревожным сигналом".
Авторы книги утверждают, что этот случай был не единственным проявлением ухудшения состояния Байдена. В книге также описываются другие моменты, когда президент терял нить разговора или выглядел растерянным во время публичных выступлений. В конечном итоге, в июле 2024 года Байден отказался от участия в выборах после неудачного дебатного выступления против Дональда Трампа, что привело к тому, что Камала Харрис стала кандидатом от Демократической партии.