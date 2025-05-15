Известному американскому ведущему сказали, что он похож на Киркорова, - и он решил проверить
Ведущий популярного американского вечернего шоу "The Tonight Show" Джимми Фэллон удивил зрителей неожиданным перевоплощением.
В развлекательной рубрике Look-alikes, где Джимми Фэллон рассматривает присланные фанатами фотографии его "двойников", одна из зрительниц, Лена Кернер из Флориды, предложила ведущему примерить образ Филиппа Киркорова. "Это болгарско-русская поп-икона. Его зовут Филипп Киркоров. Говорят, я похож на него. Не вижу сам этого, но хотел бы иметь такие же волосы", — пошутил Фэллон перед тем, как в прямом эфире скопировать стиль Киркорова. Ведущий не только надел похожий наряд, но и повторил фирменную улыбку российского артиста, чем вызвал восторг зрителей.
Сам Филипп Киркоров, которого в последнее время, после той самой "голой вечеринки", не слишком балуют вниманием зрители, не преминул отреагировать на этот момент в своих социальных сетях. По словам бывшего поп-короля, он уже готов к новой волне популярности: "Ой, и без "Евровидения" переживу. Не европейский, так американский прайм-тайм все равно мой". А пресс-секретарь певца и вовсе не стала скромничать и заявила: "Филипп [Киркоров] — всегда самый желанный гость во всех топовых программах по всему миру. Кто не может добиться личного присутствия Филиппа, используют образ Киркорова для своих рейтингов".