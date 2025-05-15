Известному американскому ведущему сказали, что он похож на Киркорова, - и он решил проверить

Сам Филипп Киркоров, которого в последнее время, после той самой "голой вечеринки", не слишком балуют вниманием зрители, не преминул отреагировать на этот момент в своих социальных сетях. По словам бывшего поп-короля, он уже готов к новой волне популярности: "Ой, и без "Евровидения" переживу. Не европейский, так американский прайм-тайм все равно мой". А пресс-секретарь певца и вовсе не стала скромничать и заявила: "Филипп [Киркоров] — всегда самый желанный гость во всех топовых программах по всему миру. Кто не может добиться личного присутствия Филиппа, используют образ Киркорова для своих рейтингов".