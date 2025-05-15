Янис Тимма.
Латвийские звезды
Вчера 13:21
Личные вещи Яниса Тиммы уже попали на eBay? Его друг показал, что смог купить
Прошло чуть меньше пяти месяцев со дня смерти латвийского баскетболиста Яниса Тиммы. Его трагический уход продолжает тяжело переживать как семья спортсмена, так и его друзья. В последнее время ближайшую поддержку семье Яниса оказывает живущий в США Марк Пугачев.
На этот раз Марк Пугачев поделился неожиданной новостью в соцсети Instagram — он купил на сайте eBay шорты Яниса. «Кстати, купил эти шорты на eBay — это шорты Яниса. Как они туда попали — пока непонятно, но в любом случае они уже у меня. Золотой и красивой мамочке передам лично. Мы тебя очень любим, наша родная Аусма. Держитесь, дорогая, скоро прилечу в мою любимую Ригу», — написал друг семьи Яниса в Instagram, обратившись к маме Яниса Тиммы.
Марк Пугачев купил шорты Яниса Тиммы и повезет их его матери.
Марк Пугачев показал, что шорты Яниса Тимма уже продавались на eBay.
Также Марк посвятил Янису трогательные строки:
Марк Пугачев посвятил Янису Тимме и остальным людям новый пост в соцсетях.
Янис Тимма был найден мертвым в подъезде одного из домов в Москве в ночь на 17 декабря 2024 года. Прощание со спортсменом состоялось 28 декабря в Риге. Ему было 32 года.