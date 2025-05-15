Личные вещи Яниса Тиммы уже попали на eBay? Его друг показал, что смог купить

На этот раз Марк Пугачев поделился неожиданной новостью в соцсети Instagram — он купил на сайте eBay шорты Яниса. «Кстати, купил эти шорты на eBay — это шорты Яниса. Как они туда попали — пока непонятно, но в любом случае они уже у меня. Золотой и красивой мамочке передам лично. Мы тебя очень любим, наша родная Аусма. Держитесь, дорогая, скоро прилечу в мою любимую Ригу», — написал друг семьи Яниса в Instagram, обратившись к маме Яниса Тиммы.