"Безумие, мне почти 60 лет!" Сальма Хайек продемонстрировала фигуру в бикини в модной фотосессии

Хотя Сальма Хайек и раньше публиковала пляжные снимки, новая фотосессия выделяется особым смыслом. Это не попытка выглядеть моложе, а манифест зрелой женской привлекательности и целостности. Хайек не поддалась на соблазн косметических манипуляций — ни ботокса, ни уколов, ни экстремальных диет. Вместо этого — мягкие практики, уважение к телу и любовь к жизни. Среди ее привычек — йога восстановления, прогулки с любимыми собаками и разумные детокс-программы. "Меня пытались списать тысячей разных способов. Но я все еще здесь", — сказала она в интервью Glamour, подводя итог не только своей карьере, но и своему отношению к себе.