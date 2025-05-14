"Безумие, мне почти 60 лет!" Сальма Хайек продемонстрировала фигуру в бикини в модной фотосессии
Голливудская актриса Сальма Хайек в очередной раз подтвердила, что возраст — не преграда для уверенности, сексуальности и обложек модных журналов. На этот раз 58-летняя звезда предстала перед камерой в бикини, показав потрясающую форму и искреннюю радость от происходящего.
Съемку провел известный фотограф Рувен Афанадор, и кадры получились не только эстетичными, но и очень личными. На фото актриса сияет — без маскировки, без фильтров и без страха показаться "неидеальной". Но при всей уверенности, Сальма не скрывает, что испытала внутренний шок. "Это безумие! Мне почти 60! Первое, что приходит — это, как это называется... синдром самозванца", — поделилась она своими переживаниями.
Хотя Сальма Хайек и раньше публиковала пляжные снимки, новая фотосессия выделяется особым смыслом. Это не попытка выглядеть моложе, а манифест зрелой женской привлекательности и целостности. Хайек не поддалась на соблазн косметических манипуляций — ни ботокса, ни уколов, ни экстремальных диет. Вместо этого — мягкие практики, уважение к телу и любовь к жизни. Среди ее привычек — йога восстановления, прогулки с любимыми собаками и разумные детокс-программы. "Меня пытались списать тысячей разных способов. Но я все еще здесь", — сказала она в интервью Glamour, подводя итог не только своей карьере, но и своему отношению к себе.