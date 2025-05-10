"Моя семья в сборе": Галкин выложил трогательные фото Пугачевой с Орбакайте, Лизой и Гарри

Otkrito.lv уже сообщал, что на сцене Кристина Орбакайте тепло обратилась к матери, а после концерта они вместе фотографировались с детьми и поклонниками. Один из трогательных моментов — когда Алла Пугачева сдержанно, но нежно улыбалась в камеру, обнимая детей.