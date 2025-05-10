Кристина Орбакайте и Алла Пугачева на Кипре.
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Сегодня 12:45
"Моя семья в сборе": Галкин выложил трогательные фото Пугачевой с Орбакайте, Лизой и Гарри
На Кипре состоялся концерт Кристины Орбакайте, на котором в зрительном зале появился особенный гость — Алла Пугачева вместе с детьми. Примадонна пришла поддержать дочь, взяв с собой Лизу и Гарри. Момент встречи семьи не остался без внимания поклонников, ведь Пугачева нечасто появляется на публике.
Otkrito.lv уже сообщал, что на сцене Кристина Орбакайте тепло обратилась к матери, а после концерта они вместе фотографировались с детьми и поклонниками. Один из трогательных моментов — когда Алла Пугачева сдержанно, но нежно улыбалась в камеру, обнимая детей.
Дополнительной радостью поделился Максим Галкин, опубликовав в соцсетях новые семейные фото с концерта, подписав их: «Моя семья в сборе. На концерте @orbakaite_k в Лимассоле. Аншлаг и восторг зрителей».
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