Здоровье подводит звезду "Служебного романа": 88-летняя Светлана Немоляева перенесла операцию на сердце
Актриса Светлана Немоляева, известная по фильмам «Служебный роман», «Гараж» и «Небеса обетованные», в последние годы сталкивается с рядом проблем со здоровьем, связанных с сердечно-сосудистой системой. С 2015 года она периодически жаловалась на повышенное давление, аритмию, головокружения, потерю сознания, озноб, слабость, одышку и потемнение в глазах.
В мае 2024 года Светлана Немоляева перенесла коронавирус, после чего осенью того же года начала испытывать проблемы с повышенным давлением. Несмотря на это, она продолжала активно работать, появляясь на сцене и в кино. Однако в ноябре 2024 года ей стало плохо на съемках ремейка фильма «Буратино», где она исполняла роль черепахи Тортиллы. Причиной ухудшения самочувствия стала диагностированная ранее мерцательная аритмия.
Недавно Светлана Немоляева перенесла операцию по восстановлению сердечного ритма. Актрису госпитализировали в одну из московских клиник в состоянии средней тяжести. Медики провели Немоляевой криобаллонную абляцию — современную процедуру, при которой с помощью холода устраняются сбои в работе сердечно-сосудистой системы. В результате удалось стабилизировать состояние артистки. Уже через три дня после операции ее выписали домой, сообщает Telegram-канал Mash.
Врачи рекомендуют актрисе постоянное наблюдение у кардиолога, бережный режим и ограничение физических нагрузок. Несмотря на ухудшение самочувствия в последние месяцы, Немоляева продолжала активно работать и выходила на сцену.