Здоровье подводит звезду "Служебного романа": 88-летняя Светлана Немоляева перенесла операцию на сердце

В мае 2024 года Светлана Немоляева перенесла коронавирус, после чего осенью того же года начала испытывать проблемы с повышенным давлением. Несмотря на это, она продолжала активно работать, появляясь на сцене и в кино. Однако в ноябре 2024 года ей стало плохо на съемках ремейка фильма «Буратино», где она исполняла роль черепахи Тортиллы. Причиной ухудшения самочувствия стала диагностированная ранее мерцательная аритмия.