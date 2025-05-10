По Швейцарии поползли слухи: похоже, для зрителей "Евровидения" приготовили сюрприз
фото: Shutterstock
Селин Мари Клодет Дион родилась в 1968 году в Квебеке.
Мировые звезды

По Швейцарии поползли слухи: похоже, для зрителей "Евровидения" приготовили сюрприз

Отдел шоу-бизнеса

Otkrito.lv

С 13 по 17 мая в швейцарском городе Базель пройдет конкурс «Евровидение». Финал шоу состоится в субботу, и, по слухам, гостей, собравшихся в зале Сент-Жак, а также миллионы телезрителей по всему миру может ожидать настоящий сюрприз.

Как сообщает издание L’Indépendant, на конкурсе может появиться Селин Дион. «Слухи о ее приезде ходят уже несколько месяцев», - подтверждает и газета Le Matin. 

Кстати, именно на сцене «Евровидения» она прославилась на весь мир, одержав победу с песней Ne partez pas sans moi ("Не уходите без меня"), представляя именно Швейцарию.

Почти 40 лет спустя ее возвращение становится все более вероятным. По информации журналистов, во время первого полуфинала во вторник Селин будет посвящена особая часть шоу, а в программе финала ей выделят минимум две минуты.

"Хотя ее физическое присутствие пока не подтверждено, сценическое выступление выглядит еще менее вероятным. Несмотря на ее триумфальное возвращение на церемонии открытия Олимпийских игр в Париже прошлым летом, певица все еще борется с заболеванием", - сообщает L’Indépendant.

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