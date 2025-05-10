По Швейцарии поползли слухи: похоже, для зрителей "Евровидения" приготовили сюрприз
С 13 по 17 мая в швейцарском городе Базель пройдет конкурс «Евровидение». Финал шоу состоится в субботу, и, по слухам, гостей, собравшихся в зале Сент-Жак, а также миллионы телезрителей по всему миру может ожидать настоящий сюрприз.
Как сообщает издание L’Indépendant, на конкурсе может появиться Селин Дион. «Слухи о ее приезде ходят уже несколько месяцев», - подтверждает и газета Le Matin.
Кстати, именно на сцене «Евровидения» она прославилась на весь мир, одержав победу с песней Ne partez pas sans moi ("Не уходите без меня"), представляя именно Швейцарию.
Почти 40 лет спустя ее возвращение становится все более вероятным. По информации журналистов, во время первого полуфинала во вторник Селин будет посвящена особая часть шоу, а в программе финала ей выделят минимум две минуты.
Eurovision 2025 : Céline Dion va-t-elle se produire sur scène à Bâle ? Les indices se multiplient https://t.co/5UW4peOt8q— RTL France (@RTLFrance) May 9, 2025
"Хотя ее физическое присутствие пока не подтверждено, сценическое выступление выглядит еще менее вероятным. Несмотря на ее триумфальное возвращение на церемонии открытия Олимпийских игр в Париже прошлым летом, певица все еще борется с заболеванием", - сообщает L’Indépendant.