На Красной площади заметили голливудского актера, который горячо поддерживает Путина
Американский актер и мастер боевых искусств Стивен Сигал, занимающий пост представителя МИД России по гуманитарным связям с США, посетил парад Победы на Красной площади.
В соцсетях публикуют кадры, где можно увидеть Сигала, являющегося ярым путинистом, который сидит на трибуне на Красной площади. "Я люблю его, он отличный лидер" - так Стивен Сигал отозвался о Владимире Путине, отвечая на вопросы журналистов после Парада Победы.
"Я люблю его, он отличный лидер": так Стивен Сигал отозвался о Владимире Путине, отвечая на вопросы журналистов после Парада Победы. pic.twitter.com/SGuRqRMGbh— Третий Ученик Штирлица (@TStirlica89368) May 9, 2025
Кроме голливудского актера, на параде также засветились кинорежиссеры Эмир Кустурица и Оливер Стоун. После начала полномасштабной войны они откровенно выразили поддержку кровавому режиму Кремля.
Сигал получил российский паспорт 3 ноября 2016 г. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, он "настойчиво и достаточно продолжительное время" обращался с соответствующей просьбой.
Стивен Сигал в Бурятии в июле 2020 года
В конце прошлого года Сигал выразил свою преданность Владимиру Путину и готовность сражаться на стороне России в Украине. Тогда актер заявил, что уже на следующий день после вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года он написал письмо Путину, поддержав его войну. "И в письме я написал ему, что теперь мы увидим, кто наши настоящие соотечественники, кто наши друзья и кто наши враги. Я буду на стороне своего президента и буду сражаться на стороне своего президента", — цитировали слова Сигала российские СМИ.