На Красной площади заметили голливудского актера, который горячо поддерживает Путина

В конце прошлого года Сигал выразил свою преданность Владимиру Путину и готовность сражаться на стороне России в Украине. Тогда актер заявил, что уже на следующий день после вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года он написал письмо Путину, поддержав его войну. "И в письме я написал ему, что теперь мы увидим, кто наши настоящие соотечественники, кто наши друзья и кто наши враги. Я буду на стороне своего президента и буду сражаться на стороне своего президента", — цитировали слова Сигала российские СМИ.