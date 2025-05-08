Звезда "Спасателей Малибу" оказался в инвалидном кресле
Актера, звезду сериала "Спасатели Малибу" Дэвида Хассельхоффа заметили сидящим в инвалидном кресле.
Звезду "Спасателей Малибу" видели прихрамывающим в аэропорту Канкуна вместе с женой Хэйли Робертс, а позже, в аэропорту Лос-Анджелеса, его и вовсе возили в инвалидном кресле. Он сообщил папарацци, что испытывает сильные боли и на следующей неделе отправится на операцию на колене.
David Hasselhoff, 72, sparks concern in wheelchair at airport after ex-wife’s suicide https://t.co/u2fzWTNMqM pic.twitter.com/dL1kY9udSx— New York Post (@nypost) May 8, 2025
По словам инсайдеров, здоровье актера подводит его в первую очередь из-за прежнего разгульного образа жизни. "Ему за 70, и он перенес несколько серьезных операций, в том числе установку дефибриллятора для предотвращения сердечного приступа, - добавил инсайдер. - Сейчас он стабильно трезв, но понимает, что теперь каждая операция может стать последней".
72-летний Хассельхофф, несмотря на проблемы со здоровьем и недавнюю семейную трагедию, находился в хорошем настроении. В марте Дэвид потерял свою первую жену Памелу, с которой был в браке с 1989 по 2006 год — она ушла из жизни, совершив самоубийство. "Наша семья глубоко опечалена недавней кончиной Памелы Хассельхофф», — поделился Дэвид в социальных сетях. «Мы благодарны за поток любви и поддержки в этот трудный период, но просим о конфиденциальности, пока скорбим и переживаем это сложное время".