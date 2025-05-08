Звезда "Спасателей Малибу" оказался в инвалидном кресле

72-летний Хассельхофф, несмотря на проблемы со здоровьем и недавнюю семейную трагедию, находился в хорошем настроении. В марте Дэвид потерял свою первую жену Памелу, с которой был в браке с 1989 по 2006 год — она ушла из жизни, совершив самоубийство. "Наша семья глубоко опечалена недавней кончиной Памелы Хассельхофф», — поделился Дэвид в социальных сетях. «Мы благодарны за поток любви и поддержки в этот трудный период, но просим о конфиденциальности, пока скорбим и переживаем это сложное время".