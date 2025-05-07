Глубокое декольте и полное отсутствие стеснения - Кара Делевинь шокировала публику
Пока одни звезды выбирают классику, Кара Делевинь решила не следовать правилам — и произвела настоящий фурор на лондонской премьере документального фильма "Океан". Модель и актриса появилась на ковровой дорожке в откровенном полупрозрачном платье в сетку, которое больше показывало, чем скрывало.
Кара Делевинь в откровенном наряде уверенно позировала перед камерами, не пряча вызывающий образ даже под широким черным пиджаком. Образ дополняло массивное колье в виде птицы с подвесками — символично и дерзко одновременно.
Многие в зале не могли оторвать глаз: одни восхищались, другие ахнули от неожиданности. В любом случае, Делевинь снова напомнила, что умеет быть в центре внимания — и делает это по-своему.
Документальный фильм британского натуралиста Дэвида Аттенборо рассказывает о важности мирового океана. Фильм получил лаконичное название Ocean with David Attenborough ("Океан с Дэвидом Аттенборо"). Кинопроизводственная компания Silverback Films описала новый документальный фильм как "величайшее послание надежды" Аттенборо.
В трейлере Дэвид Аттенборо говорит: "Прожив почти 100 лет на этой планете, я теперь понимаю, что самое важное место на Земле находится не на суше, а в море. Сегодня оно находится в таком плохом состоянии, что мне было бы трудно не потерять надежду, если бы не самое замечательное открытие из всех: океан может восстанавливаться быстрее, чем мы когда-либо могли себе представить. Он может вернуться к жизни. И мы должны вместе написать следующую главу истории нашего океана. Ибо если мы спасем море, мы спасем наш мир. После всей жизни, проведенной за съемками нашей планеты, я уверен, что нет ничего важнее".