Глубокое декольте и полное отсутствие стеснения - Кара Делевинь шокировала публику

В трейлере Дэвид Аттенборо говорит: "Прожив почти 100 лет на этой планете, я теперь понимаю, что самое важное место на Земле находится не на суше, а в море. Сегодня оно находится в таком плохом состоянии, что мне было бы трудно не потерять надежду, если бы не самое замечательное открытие из всех: океан может восстанавливаться быстрее, чем мы когда-либо могли себе представить. Он может вернуться к жизни. И мы должны вместе написать следующую главу истории нашего океана. Ибо если мы спасем море, мы спасем наш мир. После всей жизни, проведенной за съемками нашей планеты, я уверен, что нет ничего важнее".