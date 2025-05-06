Экс-супруга Абрамовича после пятых родов в платье с декольте появилась на Met Gala

Появление Даши вызвало волну восхищения в соцсетях. Помимо утонченного вкуса, особое внимание привлекла ее безупречная фигура — многие вспомнили, что во время пятой беременности она почти не показывалась на публике, и лишь после родов стало известно, что семья вновь пополнилась.