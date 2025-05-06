Экс-супруга Абрамовича после пятых родов в платье с декольте появилась на Met Gala
Даша Жукова - 43-летняя основательница московского музея современного искусства «Гараж», бывшая жена Романа Абрамовича и многодетная мать, всего пять месяцев назад ставшая мамой в пятый раз, появилась на ковровой дорожке бала Института костюма Met Gala в безупречном образе от Prada.
Даша Жукова не изменила любимому бренду — она регулярно выбирает наряды этого модного дома для выхода на Met Gala. В этот раз это было длинное бордовое платье, дополненное коротким жакетом с открытыми плечами, расшитым сверкающими стразами. Изящный кожаный ремешок подчеркивал тонкую талию молодой мамы.
Дополнением к образу стали классические черные лодочки, миниатюрный клатч и серьги из золота и бриллиантов от Jessica McCormack — их стоимость оценивается примерно в 10 тысяч евро. Она выглядела невероятно стройной и свежей, что особенно поразило публику, учитывая недавние роды.
Появление Даши вызвало волну восхищения в соцсетях. Помимо утонченного вкуса, особое внимание привлекла ее безупречная фигура — многие вспомнили, что во время пятой беременности она почти не показывалась на публике, и лишь после родов стало известно, что семья вновь пополнилась.
Супруг Дарьи, греческий миллиардер Ставрос Ниархос, на дорожку не вышел — он традиционно избегает публичности.
Ранее Otkrito.lv писал: Беременная третьим ребенком Рианна и другие звезды на балу Института костюма Меt Gala 2025