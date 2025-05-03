"Хочется чего-то..." - латвийский блогер Яна Брук жаждет любви. И ей все равно, будет это девушка или парень
Латвийская звезда социальных сетей и участница телешоу Яна Брук, которая публично призналась в своей бисексуальности, рада, что "общество отнеслось к этому с пониманием".
"Я не получила ни одного негативного комментария — только поддержку", — рассказала Яна журналу Kas Jauns. Сейчас она свободна от отношений, но признается: с приходом весны хочется любви. "Хочется чего-то... Да, я очень занята, но для любви я всегда найду время и место. Неважно, будет ли партнер женщиной или мужчиной. В наше время так трудно найти “своего” человека, и мне кажется, что поэтому совершенно не имеет значения, будет это девушка или парень. Главное — найти человека, который примет тебя таким, какой ты есть!"
Яна Брук рассказывает, что часто бывает в Швейцарии и Испании, где в кругу друзей у нее есть и кавалеры, проявляющие симпатию. "Но это нормально, ведь я яркая и обаятельная женщина, и нравлюсь как мужчинам, так и женщинам. Однако мое сердце все еще свободно!"