"Хочется чего-то..." - латвийский блогер Яна Брук жаждет любви. И ей все равно, будет это девушка или парень

"Я не получила ни одного негативного комментария — только поддержку", — рассказала Яна журналу Kas Jauns. Сейчас она свободна от отношений, но признается: с приходом весны хочется любви. "Хочется чего-то... Да, я очень занята, но для любви я всегда найду время и место. Неважно, будет ли партнер женщиной или мужчиной. В наше время так трудно найти “своего” человека, и мне кажется, что поэтому совершенно не имеет значения, будет это девушка или парень. Главное — найти человека, который примет тебя таким, какой ты есть!"