"Хочется чего-то..." - латвийский блогер Яна Брук жаждет любви. И ей все равно, будет это девушка или парень
фото: Publicitātes (Toms Norde)
На показах Рижской недели моды Яна Брук выбрала одежду светлых весенних тонов. Когда фотограф уговаривал Яну расстегнуть куртку, она объяснила, что под ней она полностью голая.
Латвийские звезды

"Хочется чего-то..." - латвийский блогер Яна Брук жаждет любви. И ей все равно, будет это девушка или парень

Santa Sergejeva

Žurnāls "Kas Jauns"

Латвийская звезда социальных сетей и участница телешоу Яна Брук, которая публично призналась в своей бисексуальности, рада, что "общество отнеслось к этому с пониманием".

"Я не получила ни одного негативного комментария — только поддержку", — рассказала Яна журналу Kas Jauns. Сейчас она свободна от отношений, но признается: с приходом весны хочется любви. "Хочется чего-то... Да, я очень занята, но для любви я всегда найду время и место. Неважно, будет ли партнер женщиной или мужчиной. В наше время так трудно найти “своего” человека, и мне кажется, что поэтому совершенно не имеет значения, будет это девушка или парень. Главное — найти человека, который примет тебя таким, какой ты есть!"

Яна Брук рассказывает, что часто бывает в Швейцарии и Испании, где в кругу друзей у нее есть и кавалеры, проявляющие симпатию. "Но это нормально, ведь я яркая и обаятельная женщина, и нравлюсь как мужчинам, так и женщинам. Однако мое сердце все еще свободно!"

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