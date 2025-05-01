После полета в космос Кэти Перри стала самым высмеиваемым человеком в интернете. Что по этому поводу говорит сама певица?

Кэти успокоила своих фанатов, заверив, что с ней все в порядке, несмотря на критику, обрушившуюся после осуществления ее мечты. «Пожалуйста, знайте, что со мной все в порядке. Я много работала над собой, чтобы понять, кто я, что реально и что для меня важно», — написала она. «Мой терапевт много лет назад сказала одну вещь, которая все изменила: “Никто не может заставить тебя поверить в что-то о себе, если ты сама в это не веришь”».