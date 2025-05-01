После полета в космос Кэти Перри стала самым высмеиваемым человеком в интернете. Что по этому поводу говорит сама певица?
Американская поп-звезда Кэти Перри воспользовалась социальными сетями, чтобы ответить на непрекращающиеся нападки со стороны многочисленных критиков — всего через несколько недель после того, как она совершила 11-минутный космический полет на корабле компании Blue Origin.
После этого полета Перри столкнулась с масштабной критикой и стала объектом ироничных и саркастических насмешек в социальных сетях.
«Я так благодарна вам», — написала Перри своим поклонникам. «Мы вместе на этом прекрасном и сумасшедшем пути. Благодаря нашей связи я могу продолжать быть собой — открытой и честной. Я люблю вас, выросла вместе с вами и невероятно рада, что в этом году увижу вас по всему миру», — сказала певица, ссылаясь на свое предстоящее мировое турне.
Кэти успокоила своих фанатов, заверив, что с ней все в порядке, несмотря на критику, обрушившуюся после осуществления ее мечты. «Пожалуйста, знайте, что со мной все в порядке. Я много работала над собой, чтобы понять, кто я, что реально и что для меня важно», — написала она. «Мой терапевт много лет назад сказала одну вещь, которая все изменила: “Никто не может заставить тебя поверить в что-то о себе, если ты сама в это не веришь”».
Перри продолжила: «Я не идеальна и даже исключила это слово из своего словаря. Я человек, иду по пути, играю в игру под названием “жизнь” вместе с множеством других людей. Иногда я падаю, но... я встаю и продолжаю играть», — подчеркнула певица.
После возвращения на Землю Перри и ее команда получили шквал критики за продолжительность полета — всего 11 минут — и его предполагаемые расходы. Хотя компания Blue Origin не раскрывает точную стоимость билета, известно, что депозит за место составляет 150 000 долларов США с человека. Кроме Перри, в полете участвовали невеста миллиардера и владельца Blue Origin Джеффа Безоса Лорен Санчес, телеведущая CBS Гейл Кинг, бывшая ученая NASA Айша Боу, ученая Аманда Вина и кинопродюсер Керианн Флинн. При этом наибольшее количество критики досталось именно Перри. Многие считают, что участие знаменитости в таком полете — это яркий пример того, как привилегированные люди используют свое положение, чтобы получить доступ к космосу, в то время как для большинства людей на Земле это остается недостижимой мечтой.