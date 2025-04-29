"Малышка на миллион" Светланы Лободы: как новый клип звезды поможет человечеству оздоровиться

Танцевальный трек с элементами синти-попа и электронного саунда "Малышка на миллион" изначально был написан в стилистике, которую в западной индустрии называют female-powered, то есть созданный в поддержку женщин и их независимости. Видеоклип с элементами триллера и даже боди-хоррора снимали в Лос-Анджелесе, а режиссером стала украинка Ганна Богдан, известная своими работами с Леди Гагой и мировыми фэшн-брендами. В центре истории - реальная жизнь начинающей артистки которой приходится бороться с объективацией и патриархальными установками за собственный успех, гордость и независимость.