Ирина Хакамада написала завещание и нашла опекуна для особенной дочери
70-летняя писательница и общественный деятель Ирина Хакамада позаботилась о будущем 28-летней Марии, которая родилась с синдромом Дауна.
Ирина Хакамада делает все для того, чтобы ее особенная дочь вела максимально обычный образ жизни. Мария Сиротинская страдает от синдрома Дауна, но несмотря на это, работает и играет в театре. Девушка мечтает создать собственную семью. Однако Марии все равно требуется помощь опекуна, пишет TheVoiceMag.
Ирина Хакамада решила, что опекуном дочери будет ее старший брат. Сын Хакамады Даниил подился в браке с Валерием Котляровым. Сейчас мужчине 46 лет, у него есть трое детей. Хакамада уверена, что к тому времени, когда Марии потребуется опекун, ее внуки уже вырастут.
«Я надеюсь все-таки не умереть в ближайшее завтра», — заявила писательница.
Ирина решила составить завещание, потому что в последнее время она увлеклась походами в горы. Сейчас Хакамада готовится к восхождению на Кайлаш. «Надо выжить все эти дни в условиях очень маленького количества кислорода. Чем выше, тем меньше кислорода. Ну, мало ли чего там случится. Я страхуюсь, но я об этом не думаю. Я этого не боюсь, это чисто административный шаг. Подстраховка», — заверила Хакамада в беседе с Валерией Гай Германикой.
Дочь Ирина Хакамады Мария родилась в браке с Владимиром Сиротинским. У нее диагностировали синдром Дауна при рождении.