Ирина Хакамада написала завещание и нашла опекуна для особенной дочери

Ирина решила составить завещание, потому что в последнее время она увлеклась походами в горы. Сейчас Хакамада готовится к восхождению на Кайлаш. «Надо выжить все эти дни в условиях очень маленького количества кислорода. Чем выше, тем меньше кислорода. Ну, мало ли чего там случится. Я страхуюсь, но я об этом не думаю. Я этого не боюсь, это чисто административный шаг. Подстраховка», — заверила Хакамада в беседе с Валерией Гай Германикой.