Эвика Силиня встретилась с группой Tautumeitas перед их поездкой на "Евровидение"
Премьер-министр Эвика Силиня встретилась с группой Tautumeitas перед их поездкой в Базель (Швейцария), где коллектив будет представлять Латвию на песенном ...
ФОТО: Эвика Силиня встретилась с группой Tautumeitas перед их поездкой на "Евровидение"
Премьер-министр Эвика Силиня встретилась с группой Tautumeitas перед их поездкой в Базель (Швейцария), где коллектив будет представлять Латвию на песенном конкурсе "Евровидение".
«Группа Tautumeitas сегодня радовала гостей Кабинета министров, а совсем скоро порадует и на большой сцене «Евровидения» в Швейцарии! Мне было очень приятно встретиться с артистками и почувствовать их решимость, страсть, гордость и смелость нести имя Латвии в мир, исполняя песню на латышском языке. Песня «Bur man laimi» воплощает в себе латышское настроение. Она трогает, вдохновляет, дает силу и напоминает нам о наших корнях», — отметила Эвика Силиня.
«Путь к «Евровидению» наверняка был непростым, но мы всей душой верим, что у них все получится. Пусть песня принесет удачу и успех на «Евровидении»!», — добавила премьер-министр.
Как известно, представительницы Латвии — группа Tautumeitas — выступят во втором полуфинале 15 мая под четвертым номером. Во втором полуфинале Латвия будет бороться за выход в финал «Евровидения» с представителями Армении, Австралии, Австрии, Греции, Ирландии, Литвы, Черногории, Чехии, Дании, Финляндии, Грузии, Израиля, Люксембурга, Мальты и Сербии.
Группа Tautumeitas в своем творчестве объединяет звучание и тексты латышских народных песен с современными музыкальными тенденциями. Важной составляющей коллектива является и визуальная подача: певиц узнают по их ярким нарядам, в которых сочетаются этнографические и современные элементы.
Как отмечают участницы группы, песня «Bur man laimi» призывает раскрыть внутреннюю силу и осознать свою ценность, одновременно являясь символической защитой от недоброжелателей. Она вдохновляет верить в мечты и смело идти по своему пути, даже если счастье нередко соседствует с невзгодами. Успех часто вызывает завистливые взгляды других, а ощущение счастья бывает возможно только в определенном контексте.