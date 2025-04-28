ФОТО: Эвика Силиня встретилась с группой Tautumeitas перед их поездкой на "Евровидение"

«Группа Tautumeitas сегодня радовала гостей Кабинета министров, а совсем скоро порадует и на большой сцене «Евровидения» в Швейцарии! Мне было очень приятно встретиться с артистками и почувствовать их решимость, страсть, гордость и смелость нести имя Латвии в мир, исполняя песню на латышском языке. Песня «Bur man laimi» воплощает в себе латышское настроение. Она трогает, вдохновляет, дает силу и напоминает нам о наших корнях», — отметила Эвика Силиня.