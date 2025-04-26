В былые времена Аркадий Укупник посещал Латвию часто.
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Вчера 15:12
"Пытался продать": российский певец Аркадий Укупник рассказал, что стало с его элитной квартирой в Юрмале
Как известно, Аркадий Укупник имеет недвижимость в Латвии. Однако теперь у певца нет возможности отдыхать в Юрмале.
По словам Укупника, он не стал продавать недвижимость, поскольку это совершенно не выгодно и весьма хлопотно. В итоге он решил не предпринимать никаких действий и пока сохранить собственность. «Квартира стоит законсервированная... Сейчас туда не езжу, потому что на машине не пускают... Я пытался продать, местные ребята готовы купить, но в три раза дешевле. В общем, там сложности, поэтому я плюнул — стоит и стоит... Только коммуналку платим».
По данным российских СМИ, квартира Укупника в Юрмале площадью 100 кв метров стоит около 500 тысяч евро.