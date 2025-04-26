"Пытался продать": российский певец Аркадий Укупник рассказал, что стало с его элитной квартирой в Юрмале

По словам Укупника, он не стал продавать недвижимость, поскольку это совершенно не выгодно и весьма хлопотно. В итоге он решил не предпринимать никаких действий и пока сохранить собственность. «Квартира стоит законсервированная... Сейчас туда не езжу, потому что на машине не пускают... Я пытался продать, местные ребята готовы купить, но в три раза дешевле. В общем, там сложности, поэтому я плюнул — стоит и стоит... Только коммуналку платим».