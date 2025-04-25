Фанаты не узнали ведущую "Аншлага" Регину Дубовицкую на новом фото
Регина Дубовицкая, бессменная ведущая юмористической передачи "Аншлаг", привлекла внимание публики. Свежая фотография, опубликованная юмористом Сергеем Дроботенко, вызвала бурное обсуждение.
Заметные изменения во внешности Регины Дубовицкой заставили поклонников обеспокоиться ее здоровьем. Однако друзья и коллеги уверяют: 81-летняя телеведущая чувствует себя прекрасно, просто не скрывает возрастных изменений.
Недавно появившийся снимок Дубовицкой в блоге ее коллеги Сергея Дроботенко спровоцировал волну комментариев в интернете. Поклонники отметили, что телеведущая заметно похудела и осунулась, из-за чего некоторые предположили, что она может быть серьезно больна. При этом комментарий юмориста под фото не намекает ни на какие проблемы со здоровьем ведущей: «Навестили давеча с друзьями любимую Регину Игоревну. Все хорошо. Уже тапочки в тон жакету. Уже щечки под цвет тапочек. Уже звучит вопрос, заставлявший неоднократно просыпаться по ночам в холодном поту: "А ты номер новый сделал?". На душе хорошо. Чистый четверг. Пусть мысли и поступки будут чистыми», — написал Дроботенко.
«Эх, Регина, такая уже старенькая. Я еще маленькой помню, она такая молодая была…»; «Надеюсь, с ней все хорошо!»; «Как она осунулась! Очень печально смотреть!»; «Почему только она так постарела…»; «Какие молодцы! Нельзя забывать тех, кто вас вывел на экраны и не только! Доброго здоровья Регине, долгих лет!»; «Она такая маленькая»; «Сложно смотреть, как стареют люди, напоминающие нам о светлых моментах» — отметили комментаторы.
Близкие Дубовицкой также заверили, что с ней все хорошо, и подобные перемены связаны исключительно с естественным процессом старения, а не с проблемами со здоровьем.