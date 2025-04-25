Фанаты не узнали ведущую "Аншлага" Регину Дубовицкую на новом фото

Недавно появившийся снимок Дубовицкой в блоге ее коллеги Сергея Дроботенко спровоцировал волну комментариев в интернете. Поклонники отметили, что телеведущая заметно похудела и осунулась, из-за чего некоторые предположили, что она может быть серьезно больна. При этом комментарий юмориста под фото не намекает ни на какие проблемы со здоровьем ведущей: «Навестили давеча с друзьями любимую Регину Игоревну. Все хорошо. Уже тапочки в тон жакету. Уже щечки под цвет тапочек. Уже звучит вопрос, заставлявший неоднократно просыпаться по ночам в холодном поту: "А ты номер новый сделал?". На душе хорошо. Чистый четверг. Пусть мысли и поступки будут чистыми», — написал Дроботенко.