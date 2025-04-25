Людмила Артемьева посетила 47-й Московский международный кинофестиваль.
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Вчера 13:46
"В "Сватах" она выглядела свежее и ярче": Людмила Артемьева вышла в свет и разочаровала поклонников
62-летняя Людмила Артемьева, наиболее известная по роли Ольги Николаевны Ковалевой в сериале "Сваты", появилась на красной дорожке кинофестиваля в Москве.
Людмила Артемьева привлекла внимание журналистов и гостей своим необычным образом — она выбрала свободный брючный костюм с выраженной фактурой, светлых тонов в тонкую полоску, а также сделала акцент на короткой седой стрижке.
Людмила Артемьева отдала предпочтение многослойному наряду.
Образ Артемьевой вызвал неоднозначную реакцию у поклонников. Многие отметили, что такой стиль, хотя и выглядит смело и современно, все же визуально добавляет актрисе возраста:
- «Время идет, и актеры меняются, но этот образ, кажется, не совсем удачный для Артемьевой. В "Сватах" она выглядела свежее и ярче»
- «Не самое лучшее ее появление на публике — костюм получился немного тяжеловесным, а такая короткая стрижка и седой цвет волос визуально старят»
- «Мне кажется, этот наряд и прическа не подчеркивают достоинств Людмилы. Ее всегда отличал особый шарм, здесь он как будто ушел на второй план»
- «Конечно, за 15 лет все мы меняемся, но хотелось бы видеть Артемьеву в более жизнерадостном и легком образе. Она заслуживает чего-то яркого!»
- «Понимаю, что стиль — дело вкуса, но в таком костюме и с такой прической актриса кажется намного старше своих лет»
- «Очень уважаю Людмилу, но считаю, что она способна на более эффектные выходы. Такой стиль ее не украшает»