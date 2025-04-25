"В "Сватах" она выглядела свежее и ярче": Людмила Артемьева вышла в свет и разочаровала поклонников
фото: ddp/abaca press/ Vida Press
Людмила Артемьева посетила 47-й Московский международный кинофестиваль.
Российские звезды

"В "Сватах" она выглядела свежее и ярче": Людмила Артемьева вышла в свет и разочаровала поклонников

Отдел шоу-бизнеса

Otkrito.lv

62-летняя Людмила Артемьева, наиболее известная по роли Ольги Николаевны Ковалевой в сериале "Сваты", появилась на красной дорожке кинофестиваля в Москве.

Людмила Артемьева привлекла внимание журналистов и гостей своим необычным образом — она выбрала свободный брючный костюм с выраженной фактурой, светлых тонов в тонкую полоску, а также сделала акцент на короткой седой стрижке.

фото: ddp/abaca press/ Vida Press
Людмила Артемьева отдала предпочтение многослойному наряду.
Людмила Артемьева отдала предпочтение многослойному наряду.

Образ Артемьевой вызвал неоднозначную реакцию у поклонников. Многие отметили, что такой стиль, хотя и выглядит смело и современно, все же визуально добавляет актрисе возраста: 

  • «Время идет, и актеры меняются, но этот образ, кажется, не совсем удачный для Артемьевой. В "Сватах" она выглядела свежее и ярче»
  • «Не самое лучшее ее появление на публике — костюм получился немного тяжеловесным, а такая короткая стрижка и седой цвет волос визуально старят»
  • «Мне кажется, этот наряд и прическа не подчеркивают достоинств Людмилы. Ее всегда отличал особый шарм, здесь он как будто ушел на второй план»
  • «Конечно, за 15 лет все мы меняемся, но хотелось бы видеть Артемьеву в более жизнерадостном и легком образе. Она заслуживает чего-то яркого!»
  • «Понимаю, что стиль — дело вкуса, но в таком костюме и с такой прической актриса кажется намного старше своих лет»
  • «Очень уважаю Людмилу, но считаю, что она способна на более эффектные выходы. Такой стиль ее не украшает»

Кадры из сериала "Сваты"

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