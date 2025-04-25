Бывшая порнозвезда Райли Рид, вышедшая замуж за латвийца, изменила свою жизнь ради дочери и мужа

С момента рождения дочери Эммы в 2022 году и свадьбы в 2021 году Райли Рид прекратила сниматься в гетеросексуальных (мужчина-женщина) порно-сценах, сосредоточившись на альтернативном контенте, включая OnlyFans. По ее словам, это решение было продиктовано стремлением к любви и близости, а также трудностями в построении отношений, пока она продолжала сниматься в подобных сценах. Рид подчеркивает, что полностью не ушла из индустрии, но лично решила больше не сниматься с мужчинами, поскольку это серьезно осложняло ее личную жизнь и отношения.