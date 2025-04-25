Бывшая порнозвезда Райли Рид, вышедшая замуж за латвийца, изменила свою жизнь ради дочери и мужа
Жена даугавпилсского паркуриста Павла Петкуна — американская порнозвезда Райли Рид (настоящее имя — Эшли Мэтьюс), став матерью в 2022 году, отказалась от части своей карьеры ради семьи.
С момента рождения дочери Эммы в 2022 году и свадьбы в 2021 году Райли Рид прекратила сниматься в гетеросексуальных (мужчина-женщина) порно-сценах, сосредоточившись на альтернативном контенте, включая OnlyFans. По ее словам, это решение было продиктовано стремлением к любви и близости, а также трудностями в построении отношений, пока она продолжала сниматься в подобных сценах. Рид подчеркивает, что полностью не ушла из индустрии, но лично решила больше не сниматься с мужчинами, поскольку это серьезно осложняло ее личную жизнь и отношения.
Свадьба паркуриста из Латвии Павла Петкуна и порноактриссы Райли Рид
Она также выразила определенное сожаление по поводу своей карьеры в фильмах для взрослых, отмечая ее влияние на отношения с семьей и личную жизнь. Несмотря на успех и финансовое благополучие, которые принесла ей эта индустрия, Рид предупреждает других о трудностях, связанных с работой в порнобизнесе — включая стигматизацию и проблемы в семейных отношениях.
Ее муж Павел публично выразил поддержку и не стыдит Райли за ее прошлую карьеру, их отношения кажутся стабильными. «Она все еще участвует в фотосессиях и подобном, но не с мужчинами — это вызвало бы у меня ревность», — отметил Павел. «Мы живем обычной жизнью», — говорил он ранее.
Райли Рид предпочитает отделять свой профессиональный образ от личной жизни и в повседневной обстановке использует свое настоящее имя — Эшли Мэтьюс.
В прошлом году она также побывала в Латвии, признавшись, что «влюбилась в эту страну»: «Не могу дождаться следующего визита и надеюсь однажды купить здесь летний дом».
В будущем Райли Рид выразила желание развиваться в таких сферах, как комедия, сценические выступления, телевизионная анимация и озвучка. Также она управляет несколькими бизнес-проектами, включая линию одежды и сотрудничество с брендом средств по уходу за телом.