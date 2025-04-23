Суд по делу об убийстве Игоря Талькова вынес решение - 13 лет тюрьмы, в которую никто не попадет

Сам Валерий Шляфман не считает себя виновным, подчеркивая, что не убивал Талькова и не убегал из страны после трагедии. Тем не менее, по словам следователей, им удалось выйти на след преступника благодаря рубашке. «Одним из доказательств по уголовному делу стала гавайская рубашка Шляфмана, в которую он был одет в момент совершения преступления. После того как Шляфман покинул Россию, был проведен обыск у его сожительницы в Москве. Тогда и была обнаружена та самая рубашка. Несмотря на то, что Валерий отрицал факт производства им выстрела, на правом рукаве рубашки эксперты обнаружили пороховые следы и кровь Игоря Талькова. В 1992 году Шляфман был заочно привлечен в качестве обвиняемого за совершение убийства по неосторожности. Однако после возобновления расследования уголовного дела в 2021 году следователи СК России, основываясь на собранных доказательствах, установили причастность Шляфмана к совершению умышленных преступлений», — поделились представители Следственного комитета России.