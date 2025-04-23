Суд по делу об убийстве Игоря Талькова вынес решение - 13 лет тюрьмы, в которую никто не попадет
Суд в Санкт-Петербурге заочно приговорил бывшего администратора певца Игоря Талькова Валерия Шляфмана к 13 годам колонии общего режима, признав его виновным в убийстве Талькова в октябре 1991 года.
6 октября 1991 года в разгар сборного концерта во дворце спорта «Юбилейный» в Петербурге между Валерием Шляфманом и бойфрендом Азизы, Игорем Малаховым, произошел серьезный конфликт – представители музыкантов спорили за очередность выхода на сцену. По мнению следствия, стрельбу начал Малахов, но вскоре его оружие оказалось в руках Шляфмана. Последний пытался достать оппонента, но тот успел увернуться. В итоге пуля угодила в Талькова, который скончался на месте через несколько минут после выстрела. Испугавшись уголовного преследования, убийца спешно выехал в Израиль, где проживает и по сей день.
Шляфмана подозревали в убийстве Талькова более 30 лет. В 1993 году следствие по делу было приостановлено, однако в 2018 его возобновили, поскольку из-за изменений в законодательстве и судебной практике стало возможным рассмотрение дела в отсутствие подсудимого и вынесение приговора заочно.
СК завершил расследование убийства певца Игоря Талькова в 1991 году.— SOTA (@sotaproject) June 8, 2024
По версии следователей, убийца – концертный директор Талькова Валерий Шляфман.
Он якобы промахнулся, стреляя в представителя одного из артистов, и убил Талькова.
В начале января текущего года Шляфман был… pic.twitter.com/kgGmxZbagx
Сам Валерий Шляфман не считает себя виновным, подчеркивая, что не убивал Талькова и не убегал из страны после трагедии. Тем не менее, по словам следователей, им удалось выйти на след преступника благодаря рубашке. «Одним из доказательств по уголовному делу стала гавайская рубашка Шляфмана, в которую он был одет в момент совершения преступления. После того как Шляфман покинул Россию, был проведен обыск у его сожительницы в Москве. Тогда и была обнаружена та самая рубашка. Несмотря на то, что Валерий отрицал факт производства им выстрела, на правом рукаве рубашки эксперты обнаружили пороховые следы и кровь Игоря Талькова. В 1992 году Шляфман был заочно привлечен в качестве обвиняемого за совершение убийства по неосторожности. Однако после возобновления расследования уголовного дела в 2021 году следователи СК России, основываясь на собранных доказательствах, установили причастность Шляфмана к совершению умышленных преступлений», — поделились представители Следственного комитета России.