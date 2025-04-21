Звезда "Сумерек" Кристен Стюарт и ее возлюбленная сыграли тайную свадьбу
Американская актриса Кристен Стюарт официально заключила брак со своей возлюбленной, сценаристкой Дилан Мейер. Пара сыграла тайную свадьбу в Лос-Анджелесе, сообщают местные СМИ.
35-летняя звезда "Сумерек" и ее избранница сказали друг другу "да" на Пасху, 20 апреля. Влюбленные обменялись кольцами и клятвами на закрытой церемонии в Лос-Анджелесе. Стюарт и Майер не стали устраивать шумную вечеринку и провели камерную свадьбу в кругу друзей и родных. Среди звездных гостей на церемонии была замечена актриса Эшли Бенсон и ее муж Брэндон Дэвис.
Кристен Стюарт и Дилан Мейер перед свадьбой получали разрешение в суде на заключение брака. Наконец, 15 апреля влюбленным предоставили соответствующий документ в округе Лос-Анджелес. Издание TMZ обращалось к актрисе и ее избраннице за официальными комментариями, однако те пока что не спешат раскрывать тайны личной жизни.
Кристен Стюарт и Дилан Майер познакомились еще в 2013 году, однако настоящая искра вспыхнула между ними в 2019 году. А в 2021 году в эфире радиошоу Говарда Стерна Кристен призналась, что они с Дилан обручились. «Я хотела, чтобы предложение сделалa она, и, знаете, я довольно четко обозначила, чего именно хочу. И она справилась. Это было очень мило. Ей удалось все идеально», — призналась Стюарт. Тогда же она подтвердила, что свадьба действительно состоится.