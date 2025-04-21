Звезда "Сумерек" Кристен Стюарт и ее возлюбленная сыграли тайную свадьбу

Кристен Стюарт и Дилан Майер познакомились еще в 2013 году, однако настоящая искра вспыхнула между ними в 2019 году. А в 2021 году в эфире радиошоу Говарда Стерна Кристен призналась, что они с Дилан обручились. «Я хотела, чтобы предложение сделалa она, и, знаете, я довольно четко обозначила, чего именно хочу. И она справилась. Это было очень мило. Ей удалось все идеально», — призналась Стюарт. Тогда же она подтвердила, что свадьба действительно состоится.