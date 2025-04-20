Мать Маколея и Кирана Калкиных живет у свалки без телефона и интернета - с долгами и болезнью
Мать Маколея и Кирана Калкинов — звезды фильмов "Один дома" и его брата, который недавно выиграл "Оскар", — живет в бедности, а дети, в том числе знаменитые сыновья, ей не помогают. Об этом рассказали инсайдеры.
По информации Daily Mail, 70-летняя Патриция вместе со своим мужем живет в одноэтажном доме через дорогу от свалки на окраине штата Монтана. У них нет ни мобильных телефонов, ни интернета. "Им обоим по 70 лет, они на пенсии. Зарплаты больше нет. Сейчас у них трудные времена", — рассказал источник. При этом у супругов долги: на Патриции висят два долга на сумму свыше 1,2 млн долларов. Помимо финансовых проблем, у Патриции проблемы и со здоровьем: у нее диагностировали болезнь Альцгеймера и она пережила инсульт, который подорвал ее состояние, передает Spletnik.
По данным инсайдеров, звездные сыновья практически никак ей не помогают. По словам мужа Патриции Марта Кокса, Киран Калкин не связывался с матерью уже давно: "Он никогда не звонит. Я не жду от него никакой помощи. И я не из тех, кто будет просить". Он заявил, что Маколей ежемесячно присылает матери по тысяче долларов, однако этого все равно не хватает на жизнь.
Ранее 44-летний Маколей Калкин рассказывал, что очень любит мать, а вот с отцом не общается уже почти 30 лет из-за пережитого в детстве абьюза. О сложных отношениях с ним Калкин часто рассказывал и раньше: например, Кит Калкин угрожал сыну физической расправой, если он не сможет хорошо сыграть свою роль, и фактически эксплуатировал его, чтобы обогатиться.
Всего в семье Калкинов семеро детей. Известными актерами стали только двое, причем если пик карьеры Маколея пришелся на детские годы, то успех Кирана состоялся уже в зрелости. Он стал широко известен благодаря яркой роли в суперпопулярном сериале "Наследники", после которого его заметили крупные режиссеры. Получая "Оскар" в этом году за лучшую мужскую роль в фильме "Настоящая боль", Калкин со сцены благодарил маму.