Мать Маколея и Кирана Калкиных живет у свалки без телефона и интернета - с долгами и болезнью

По информации Daily Mail, 70-летняя Патриция вместе со своим мужем живет в одноэтажном доме через дорогу от свалки на окраине штата Монтана. У них нет ни мобильных телефонов, ни интернета. "Им обоим по 70 лет, они на пенсии. Зарплаты больше нет. Сейчас у них трудные времена", — рассказал источник. При этом у супругов долги: на Патриции висят два долга на сумму свыше 1,2 млн долларов. Помимо финансовых проблем, у Патриции проблемы и со здоровьем: у нее диагностировали болезнь Альцгеймера и она пережила инсульт, который подорвал ее состояние, передает Spletnik.