Семейная драма Калкиных: почему звезда фильма "Один дома" отрекся от отца и считает, что он этого заслуживает
44-летний Маколей Калкин спустя десятилетия откровенно рассказал, почему до сих пор не общается с отцом. По словам актера, их отношения были разрушены жестокостью и абьюзом со стороны родителя еще в детстве — и за прошедшие годы ничего не изменилось.
Маколей Калкин объяснил, почему не общается со своим отцом Китом уже больше 30 лет. "Когда я был совсем маленьким, я думал: "Когда я вырасту, я не буду вести себя так со своими детьми". Теперь, у меня есть свои дети, я часто думаю об этом. И я действительно не могу поверить, что он вел себя так. У него было столько замечательных детей. Это безумие", — отметил актер в подкасте Sibling Revelry, передает Spletnik.
Он также отметил, что из-за жестокости отца сейчас не может с ним общаться: "Он этого заслуживает. Он человек, у которого семеро детей и четверо внуков. И никто из них не хочет с ним общаться. И я более чем уверен, что ему даже в голову не приходит, что он что-то сделал не так".
Ранее Маколей Калкин рассказывал о сложных отношениях с отцом. Актер обвинял его в физическом и эмоциональном насилии. После того как Маколей снялся в фильме "Один дома" и стал невероятно популярным, востребованным и высокооплачиваемым актером, отец уволился с работы и занялся управлением карьерой сына. По словам актера, отец часто отказывал ему в элементарных вещах: например, не позволял спать на кровати — мальчику приходилось ночевать на диване. Калкин также признавался, что отец угрожал ему физической расправой, если он не сможет хорошо сыграть свою роль. Кит Калкин также управлял всеми заработанными в течение актёрской карьеры деньгами Маколея. Много лет спустя в интервью сам Кит Калкин заявил, что больше не считает Маколея своим сыном.
Интересно, что среди братьев и сестер Маколея Калкина наибольших успехов, если не считать детскую славу самого Маколея, добился его младший брат Киран, который недавно получил "Оскар" за лучшую мужскую роль второго плана.
Сейчас Маколей Калкин уже более 10 лет состоит в отношениях с актрисой Брендой Сонг. Они начали встречаться после съемок фильма "Земля перемен" в Таиланде. В 2021 году у пары родился сын, а весной прошлого года — второй ребенок. В 2022 году Калкин сделал Сонг предложение, но свадьбу они пока не сыграли.