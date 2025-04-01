Семейная драма Калкиных: почему звезда фильма "Один дома" отрекся от отца и считает, что он этого заслуживает

Маколей Калкин объяснил, почему не общается со своим отцом Китом уже больше 30 лет. "Когда я был совсем маленьким, я думал: "Когда я вырасту, я не буду вести себя так со своими детьми". Теперь, у меня есть свои дети, я часто думаю об этом. И я действительно не могу поверить, что он вел себя так. У него было столько замечательных детей. Это безумие", — отметил актер в подкасте Sibling Revelry, передает Spletnik.