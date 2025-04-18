"Теперь не 180, а 170": Николай Дроздов теряет вес и рост из-за прогрессирующей болезни
87-летний телеведущий Николай Дроздов из-за болезни сильно похудел, а также стал ниже ростом.
Ведущий программы «В мире животных» страдает от остеопороза, который диагностировали пять лет назад. Это болезнь, из-за которой кости становятся «слабыми» в связи с недостатком кальция. У пациента начинают болеть суставы, в ногах появляются судороги, позвоночник искривляется, а вес и рост уходят в минус, пишет TheVoiceMag.
«Из-за хронически прогрессирующего заболевания скелета Николай Дроздов стал ниже на 10 сантиметров. Ранее его рост был примерно 180 см, теперь 170», — сообщил Telegram-канал Mash.
Николай Николаевич ломал позвонки, бедро и ключицу. А в январе 2023 года он неудачно упал возле своего дома и попал в больницу. «Сломано семь ребер, одно ребро повредило легкие, — рассказала жена телеведущего Татьяна. — Поэтому сейчас и дыхательные упражнения тоже надо делать. Сейчас ему получше. С Николаем Николаевичем в палате находится младшая дочь Лена, она ухаживает за ним – потом мы с ней поменяемся. Я пока дома с внуками. Дочь туда госпитализировалась, чтобы помогать». В октябре того же года у телеведущего обнаружили онкологическое заболевание. Диагноз Николая Николаевича: рак предстательной железы второй стадии.