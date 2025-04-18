"Теперь не 180, а 170": Николай Дроздов теряет вес и рост из-за прогрессирующей болезни

Николай Николаевич ломал позвонки, бедро и ключицу. А в январе 2023 года он неудачно упал возле своего дома и попал в больницу. «Сломано семь ребер, одно ребро повредило легкие, — рассказала жена телеведущего Татьяна. — Поэтому сейчас и дыхательные упражнения тоже надо делать. Сейчас ему получше. С Николаем Николаевичем в палате находится младшая дочь Лена, она ухаживает за ним – потом мы с ней поменяемся. Я пока дома с внуками. Дочь туда госпитализировалась, чтобы помогать». В октябре того же года у телеведущего обнаружили онкологическое заболевание. Диагноз Николая Николаевича: рак предстательной железы второй стадии.