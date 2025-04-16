Мир моды потрясла трагическая весть: в 27 лет скончалась известная топ-модель

О своем диагнозе Люси рассказала подписчикам в соцсетях в марте этого года. По ее словам, образование в задней части мозга достигло размеров мячика для гольфа, что вызывало у нее приступы. «Повезет — не повезет... облучение, судороги, тяжелые препараты и четыре года борьбы. Впереди операция на мозге... Я взволнована, благодарна, напугана, но полна надежды», — писала она в своем последнем посте перед операцией, назначенной изначально на 26 марта, но перенесенной на 2 апреля.