Мир моды потрясла трагическая весть: в 27 лет скончалась известная топ-модель
Австралийская модель Люси Маркович, обладательница хорватских корней и звезда мировых подиумов, ушла из жизни в возрасте 27 лет из-за редкого заболевания. Люси сотрудничала с ведущими домами мод и была представлена агентством Elite Model Management.
Причиной смерти стала артериовенозная мальформация головного мозга (AVM) — врожденная патология сосудов, с которой модель боролась на протяжении нескольких лет. Недавно ей была проведена экстренная операция, после которой Люси впала в кому и так и не пришла в сознание.
AVM представляет собой сплетение сосудов, в котором отсутствует нормальный капиллярный барьер между артериями и венами. Это может привести к кровоизлияниям, судорогам и другим тяжелым осложнениям. Наиболее часто мальформация локализуется в головном или спинном мозге.
О своем диагнозе Люси рассказала подписчикам в соцсетях в марте этого года. По ее словам, образование в задней части мозга достигло размеров мячика для гольфа, что вызывало у нее приступы. «Повезет — не повезет... облучение, судороги, тяжелые препараты и четыре года борьбы. Впереди операция на мозге... Я взволнована, благодарна, напугана, но полна надежды», — писала она в своем последнем посте перед операцией, назначенной изначально на 26 марта, но перенесенной на 2 апреля.
К сожалению, организм не справился с последствиями вмешательства. На фоне осложнений Люси впала в кому. За несколько часов до ее смерти бойфренд модели опубликовал трогательное сообщение: «Люси сейчас борется за свою жизнь, нам нужны все ваши молитвы». Но чуда не произошло.