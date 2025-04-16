Кристина Орбакайте тепло поздравила своего литовского отца с 80-летием, выложив редкие семейные кадры
Сегодня отец Кристины Орбакайте — Миколас Орбакас — отмечает свое 80-летие. В честь этого события певица поделилась трогательным семейными кадрами в социальных сетях.
В ролике можно увидеть редкие кадры из семейного архива, в том числе черно-белые фотографии, где Миколас запечатлен с Аллой Пугачевой и маленькой Кристиной. Также в видео появились снимки, на которых Орбакас изображен с дочерью, ее супругом Михаилом Земцовым и внучкой Клавдией. «С юбилеем, папа. 80 лет! Ура, ура, ура», — написала Кристина под публикацией.
Накануне свой день рождения отметила и Алла Пугачева — ей исполнилось 76 лет. Несмотря на то, что в тот день она не появлялась онлайн, сегодня певица откликнулась на праздник бывшего мужа, оставив лаконичное поздравление: «Поздравляем!!!» в комментариях к посту дочери.
В молодости Миколас Орбакас работал в московском цирке. Весной 1969 года он познакомился с начинающей певицей Аллой Пугачевой, которая пришла устраиваться в цирк. Между ними завязались отношения, и уже осенью пара сыграла свадьбу. 25 мая 1971 года у них родилась дочь Кристина. Однако спустя два года брак распался. Позже Орбакас женился вновь — его избранницей стала воздушная гимнастка Марина, младше его на 19 лет. У них родился сын по имени Фабиан, и семья сейчас проживает в Литве. Кристина, которая имеет литовское гражданство, ее муж и дочь время от времени навещают отца и дедушку.