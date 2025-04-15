Алла Пугачева отмечает 76-летие: поздравления со всего мира и особые слова от Галкина
фото: instagram / maxgalkinru
Максим Галкин показал Пугачеву в день ее рождения.
Российские звезды

Алла Пугачева отмечает 76-летие: поздравления со всего мира и особые слова от Галкина

Отдел культуры и шоу-бизнеса

Otkrito.lv

15 апреля — особенный день для миллионов поклонников Аллы Пугачевой: артистка празднует свое 76-летие. Примадонну, чье творчество оставило неизгладимый след в музыкальной культуре не одного поколения, поздравляют как друзья и коллеги, так и преданные фанаты.

Однако самые важные и трогательные слова, без сомнения, Примадонна услышала от самых близких. В первую очередь — от своего супруга Максима Галкина. В честь праздника юморист поделился на своей странице в соцсетях романтичной фотографией с супругой, сделанной на борту роскошной яхты.

На снимке Пугачева и Галкин держатся за руки, улыбаются и выглядят абсолютно счастливыми.

Под фото Максим написал просто: «С днем рождения, любимая!» Ответ Аллы Борисовны был не менее эмоциональным: «Ты лучший! Люблю!» — написала она в комментариях, вызвав бурную реакцию у подписчиков.

Пост моментально собрал десятки тысяч лайков и комментариев. Фанаты не скупились на поздравления и слова восхищения:

  • «Алла Борисовна — вы вечная икона! Счастья, здоровья и долгих лет!»
  • «Какая вы красивая пара! Столько лет вместе — пример настоящей любви!»
  • «76? Да вы просто светитесь! Такая энергия, такая молодость в глазах!»
  • «Алла, спасибо за ваше творчество! Слушаем и любим с самого детства!»

Многие также отмечают, насколько органично и трогательно выглядит пара. Пугачева — в стильном черном наряде, с распущенными волосами и живым взглядом, а Галкин — в сдержанном черном образе, полный нежности и уважения к своей супруге.

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