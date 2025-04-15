Алла Пугачева отмечает 76-летие: поздравления со всего мира и особые слова от Галкина

Однако самые важные и трогательные слова, без сомнения, Примадонна услышала от самых близких. В первую очередь — от своего супруга Максима Галкина. В честь праздника юморист поделился на своей странице в соцсетях романтичной фотографией с супругой, сделанной на борту роскошной яхты.