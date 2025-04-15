Алла Пугачева отмечает 76-летие: поздравления со всего мира и особые слова от Галкина
15 апреля — особенный день для миллионов поклонников Аллы Пугачевой: артистка празднует свое 76-летие. Примадонну, чье творчество оставило неизгладимый след в музыкальной культуре не одного поколения, поздравляют как друзья и коллеги, так и преданные фанаты.
Однако самые важные и трогательные слова, без сомнения, Примадонна услышала от самых близких. В первую очередь — от своего супруга Максима Галкина. В честь праздника юморист поделился на своей странице в соцсетях романтичной фотографией с супругой, сделанной на борту роскошной яхты.
На снимке Пугачева и Галкин держатся за руки, улыбаются и выглядят абсолютно счастливыми.
Под фото Максим написал просто: «С днем рождения, любимая!» Ответ Аллы Борисовны был не менее эмоциональным: «Ты лучший! Люблю!» — написала она в комментариях, вызвав бурную реакцию у подписчиков.
Пост моментально собрал десятки тысяч лайков и комментариев. Фанаты не скупились на поздравления и слова восхищения:
- «Алла Борисовна — вы вечная икона! Счастья, здоровья и долгих лет!»
- «Какая вы красивая пара! Столько лет вместе — пример настоящей любви!»
- «76? Да вы просто светитесь! Такая энергия, такая молодость в глазах!»
- «Алла, спасибо за ваше творчество! Слушаем и любим с самого детства!»
Многие также отмечают, насколько органично и трогательно выглядит пара. Пугачева — в стильном черном наряде, с распущенными волосами и живым взглядом, а Галкин — в сдержанном черном образе, полный нежности и уважения к своей супруге.
Ранее Otkrito.lv сообщал, что на официальном YouTube-канале Аллы Пугачевой 1 апреля появились две песни о войне - "Мама" и "Поцелуи войны".